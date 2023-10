Neue Erkenntnisse deuten auf jüngste kryovulkanische Aktivität auf Pluto hin

Pluto, der einst als kleines und uninteressantes Himmelsobjekt in unserem Sonnensystem galt, überrascht Wissenschaftler immer noch mit seiner Komplexität. Fast ein Jahrzehnt, nachdem die NASA-Raumsonde New Horizons ihren historischen Vorbeiflug abgeschlossen und atemberaubende Bilder des fernen Zwergplaneten enthüllt hatte, deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass Pluto möglicherweise erst vor einigen Millionen Jahren kryovulkanische Aktivität erlebt hat.

Es wird angenommen, dass der ungewöhnliche Kiladze-Krater auf Pluto anstelle des traditionellen geschmolzenen Gesteins, das in terrestrischen Vulkanen zu finden ist, Eislava ausgestoßen hat – ein Prozess, der als Kryovulkanismus bekannt ist. Dieses Phänomen, das auch auf den Monden von Gasriesen in unserem Sonnensystem auftritt, beinhaltet den Ausbruch von Wasser aus einem verborgenen unterirdischen Ozean auf die Oberfläche des Planeten und formt und formt sie über Millionen von Jahren immer wieder um.

Die Entdeckung stellt frühere Annahmen über die Wärmequellen und die geologische Geschichte von Pluto in Frage. Vulkanische Aktivität erfordert eine Wärmequelle, und die jüngsten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass im Inneren des Zwergplaneten mehr Wärme verbleibt als bisher angenommen. Das Vorhandensein von Wassereis rund um den Kiladze-Krater ist ein starker Hinweis darauf, dass er sich deutlich von anderen Gebieten auf Plutos mit Methan und Stickstoffeis bedeckter Oberfläche unterscheidet.

Plutos einzigartige axiale Neigung in einem spitzen Winkel von 120 Grad trägt zu seinem dynamischen Klima und seinen Veränderungen bei, während er die Sonne umkreist. Die Sublimation von Methaneis in Kohlenwasserstoffnebel in Plutos Atmosphäre, gefolgt von Niederschlägen in Form von Schnee auf der Oberfläche, hat eine dicke organische Smogschicht erzeugt, die die spektrale Signatur des Wassereises maskiert. Die Forscher schätzen, dass sich diese Schicht innerhalb von drei Millionen Jahren gebildet hat, was darauf hindeutet, dass der Kiladze-Krater erst vor wenigen Millionen Jahren „lebendig“ war.

Der genaue Mechanismus hinter dem Kryovulkanismus auf Pluto bleibt aufgrund der geringen Größe des Planeten und der Abkühlungseffekte während seines 4.6 Milliarden Jahre währenden Bestehens ungewiss. Während eine Möglichkeit das Vorhandensein radioaktiver Elemente im Kern von Pluto ist, die bei ihrem Zerfall Wärme freisetzen, deuten die Untersuchungen darauf hin, dass möglicherweise nicht genügend dieser Elemente vorhanden sind, um eine erhebliche vulkanische Aktivität aufrechtzuerhalten. Das Rätsel, was verhindert, dass Plutos unterirdischer Ozean vollständig gefriert, bleibt unbeantwortet.

Weitere Studien und Analysen der Daten von New Horizons werden Wissenschaftlern dabei helfen, die Geheimnisse der geologischen Geschichte von Pluto zu lüften und Licht auf die faszinierende Welt zu werfen, die am Rande unseres Sonnensystems liegt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Kryovulkanismus?



A: Kryovulkanismus ist eine Art vulkanischer Aktivität, bei der flüchtige Stoffe wie Wasser, Ammoniak oder Methan anstelle von geschmolzenem Gestein ausbrechen.

F: Was ist der Kiladze-Krater?



A: Der Kiladze-Krater ist ein ungewöhnlicher Krater auf Pluto, von dem Forscher glauben, dass er durch kryovulkanische Aktivität entstanden ist, die Eislava auf die Oberfläche des Planeten spuckte.

F: Wie alt ist Pluto?



A: Pluto wird auf etwa 4.6 Milliarden Jahre geschätzt, ungefähr so ​​alt wie das Sonnensystem.

F: Warum ist Pluto mit Methan- und Stickstoffeis bedeckt?



A: Plutos Oberfläche besteht überwiegend aus Methan- und Stickstoffeis, das in die Atmosphäre sublimiert und aufgrund seiner einzigartigen axialen Neigung und Umlaufbahn um die Sonne einen Dunst aus Kohlenwasserstoffen bildet.

F: Was verhindert, dass Plutos unterirdischer Ozean gefriert?



A: Der genaue Mechanismus hinter der Verhinderung des vollständigen Gefrierens im unterirdischen Ozean von Pluto ist weiterhin unbekannt. Wissenschaftler spekulieren, dass beim Abkühlen des Planeten möglicherweise Taschen mit flüssigem Wasser zurückgeblieben sind und diese Taschen durch kryovulkanische Eruptionen erschlossen werden. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um diese Hypothese zu bestätigen.