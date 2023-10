Supernova SN 2023ixf in Messier 101: Verblasst nach fünf Monaten

By

Die Supernova SN 2023ixf in Messier 101 verblasst allmählich, fünf Monate nach ihrer Explosion. Dieses aktuelle Bild, aufgenommen am 8. Oktober 2023, zeigt die Supernova, die immer noch in der Galaxie leuchtet. Das Bild wurde mit der Robotereinheit Celestron C14+Paramount ME+SBIG ST8-XME im Rahmen des Virtual Telescope Project aufgenommen. Das Bild besteht im Durchschnitt aus drei 120-Sekunden-Belichtungen ohne Filter.

Die Helligkeit der Supernova, die auf eine Stärke von 13.7 geschätzt wird, nimmt langsam ab. Diese Schätzung basierte auf den Referenzsternen aus dem Gaia DR2-Sternkatalog. Es ist faszinierend, den Schwundprozess von SN 2023ixf zu beobachten, da er Einblicke in die Lebensdauer von Supernovae bietet.

Das Virtual Telescope Project arbeitet fleißig daran, Bilder von bedeutenden astronomischen Ereignissen wie Supernovae aufzunehmen. Sie sind auf die Unterstützung von Menschen angewiesen, die sich für die Erforschung des Weltraums begeistern. Durch eine Spende an das Projekt erhalten Unterstützer einen einzigartigen, limitierten Bildersatz mit Himmelsphänomenen wie dem Kometen C/2020 F3 Neowise über Rom, potenziell gefährlichen Asteroiden und Raumstationen. Diese besonderen Bilder sind exklusiv für Spender und dienen als Zeichen der Wertschätzung für ihren Beitrag zum Projekt.

Supernovae sind explosive Ereignisse, die in den letzten Phasen des Lebens eines Sterns auftreten. Sie setzen eine immense Menge an Energie und Licht frei und machen sie über weite Entfernungen sichtbar. Die Untersuchung von Supernovae hilft Wissenschaftlern, die Lebenszyklen von Sternen zu verstehen und die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln.

Quellen:

– Bildquelle: The Virtual Telescope Project

– Gaia DR2 Sternkatalog