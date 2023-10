20,000 Jahre alte Supernova-Explosion breitet sich im Weltraum weiter aus

Der explosive Tod eines massereichen Sterns, bekannt als Supernova, ist ein gewaltiges Ereignis, das mit der Kraft des Urknalls mithalten kann. Auch wenn eine Supernova vor Tausenden von Jahren aufgetreten sein mag, rasen ihre Überreste weiterhin mit unglaublicher Geschwindigkeit in den Weltraum. Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat die laufende Expansion eines solchen Supernova-Überrests, des Cygnus Loop, erfasst.

Der am Sommerhimmel gelegene Cygnus-Loop ist auf einen Durchmesser von 120 Lichtjahren angewachsen. Die zum Aufblasen einer solch massiven Struktur erforderliche Energie ist unvorstellbar. Wenn die Cygnus-Schleife mit bloßem Auge sichtbar wäre, würde sie die Breite von sechs Vollmonden oder drei Fingern auf Armlänge umfassen.

Mit dem Hubble-Weltraumteleskop untersuchten Astronomen einen kleinen Abschnitt der Cygnus-Schleife, um ihre Ausdehnung genauer zu betrachten. In dieser Region entdeckten sie komplizierte Fäden, die Falten in einem Bettlaken ähneln, das sich über zwei Lichtjahre erstreckt. Diese Filamente befinden sich am äußeren Rand der expandierenden Blase und bewegen sich mit Geschwindigkeiten von mehr als einer halben Million Meilen pro Stunde in den interstellaren Raum.

Die Schockwelle der Supernova-Explosion hat sich in den letzten 20 Jahren der Hubble-Beobachtungen nicht verlangsamt. Die Filamente haben ihre Form beibehalten und rasen weiter in den Weltraum. Um die Geschwindigkeit ins rechte Licht zu rücken: Mit dieser Geschwindigkeit würde die Reise von der Erde zum Mond weniger als eine halbe Stunde dauern.

Dieser Zeitrafferfilm des Cygnus-Loops zeigt, wie sich die Schockfront des Supernova-Überrests im Laufe der Zeit ausgeweitet hat. Die Hubble-Bilder, die zwischen 2001 und 2020 aufgenommen wurden, zeigen deutlich das Wachstum des Überrestes und ermöglichen es Astronomen, seine Geschwindigkeit genau zu messen.

Die Untersuchung des expandierenden Supernova-Überrests liefert wertvolle Einblicke in die Dynamik und Entwicklung dieser katastrophalen Ereignisse im Universum. Es zeigt die immense Kraft, die bei einer Supernova-Explosion freigesetzt wird, und beleuchtet die langfristigen Folgen, die den Kosmos prägen.

Quellen:

- NASA

– ESA

– Hubble-Weltraumteleskop (STScI)