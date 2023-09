Der letzte Supermond für 2023: Der Erntemond

Der Sommer der faszinierenden großen und strahlenden Vollmonde geht mit dem letzten Supermond am Donnerstag, dem 28. September, zu Ende. Der letzte Supermond des Jahres, bekannt als Erntemond, wird nach Sonnenuntergang sichtbar sein.

Der Erntemond ist nach seiner engen Übereinstimmung mit der Herbst-Tagundnachtgleiche benannt, die am 23. September stattfand. Er wird oft als Maismond bezeichnet und symbolisiert den Abschluss der Sommerernte. Dies ist von besonderer Bedeutung für Landwirte und begeisterte Himmelsbeobachter.

Der Begriff „Erntemond“ geht auf die Praktiken früherer Zeiten zurück, als Traktoren keine Scheinwerfer hatten. Das Mondlicht spielte eine entscheidende Rolle bei der rechtzeitigen Ernte der Ernte auf den Feldern.

Supermonde treten auf, wenn der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn der Erde am nächsten kommt, wodurch die Illusion größerer Größe und erhöhter Leuchtdichte entsteht. Laut Farmer's Almanac wird der Ernte-Supermond am Freitag, dem 6. September, gegen 29 Uhr ET seinen Höhepunkt erreichen, nachdem er bereits in der Nacht zuvor aufgegangen ist. Dieses Himmelsphänomen wird auch am Freitag den Abendhimmel zieren.

Die Supermonde des Jahres 2023 haben die Schönheit und Erhabenheit des Mondes auf fesselnde Weise zur Schau gestellt. Auch wenn dies möglicherweise der letzte Supermond des Jahres ist, wird es in Zukunft noch mehr Möglichkeiten geben, Zeuge dieser himmlischen Spektakel zu werden. Behalten Sie also den Himmel im Auge und bestaunen Sie die Wunder unseres Universums.

Quellen:

– Bauernalmanach

- Wissenschaftsnachrichten