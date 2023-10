Schwarzes Loch der M87-Galaxie bestätigt Rotation mit oszillierendem Jet

By

Wissenschaftler haben bestätigt, dass sich das Schwarze Loch im Zentrum der M87-Galaxie dreht, basierend auf einem oszillierenden Jet, der im Laufe einer zwei Jahrzehnte dauernden Studie beobachtet wurde. Die vom chinesischen Wissenschaftler Dr. Yuzhu Cui geleitete und in Nature veröffentlichte Studie analysierte Teleskopdaten von 2000 bis 2022 und entdeckte einen wiederkehrenden 11-Jahres-Zyklus in der Präzessionsbewegung der Jet-Basis. Diese Beobachtung stimmt mit Vorhersagen aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie überein und liefert Beweise für den Spin des Schwarzen Lochs.

M87 befindet sich 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt und beherbergt ein supermassereiches Schwarzes Loch, das 6.5 Milliarden Mal massereicher als die Sonne ist. Die Studie nutzte ein globales Netzwerk von Radioteleskopen, um die Dynamik des Jets und seine Verbindung zum zentralen Schwarzen Loch zu untersuchen. Der Jet zeigte eine Schwingung mit einer Amplitude von etwa 10 Grad, was die Drehung des Schwarzen Lochs bestätigte.

Der Energieübertragungsmechanismus zwischen supermassiven Schwarzen Löchern und ihren Akkretionsscheiben und relativistischen Jets gibt Wissenschaftlern seit langem Rätsel auf. Diese Studie liefert Einblicke in dieses Phänomen, indem sie zeigt, dass einem rotierenden Schwarzen Loch Energie entzogen werden kann, wodurch Material um das Schwarze Loch mit großer Energie herausgeschleudert werden kann. Der Spin supermassiver Schwarzer Löcher, ein entscheidender Faktor in diesem Prozess, konnte nun direkt beobachtet werden.

Das Forschungsteam konzentrierte sich aufgrund seiner Nähe auf M87 und ermöglichte detaillierte Beobachtungen der Jet-Bildungsregionen in der Nähe des Schwarzen Lochs. Durch die Analyse der in den letzten 23 Jahren gesammelten Daten entdeckte das Team den periodischen Präzessionsjet an seiner Basis und gab Aufschluss über den Zustand des zentralen Schwarzen Lochs.

Die Studie ergab auch, dass die Rotationsachse der Akkretionsscheibe nicht mit der Rotationsachse des Schwarzen Lochs übereinstimmt, was zum Präzessionsjet führt. Dieser Befund liefert den eindeutigen Beweis dafür, dass sich das supermassereiche Schwarze Loch in M87 tatsächlich dreht. Die Entdeckung erweitert unser Verständnis der Natur supermassiver Schwarzer Löcher und trägt zur zukünftigen Forschung auf diesem Gebiet bei.

Diese Studie nutzte Daten aus über 170 Beobachtungsepochen verschiedener Radioteleskope auf der ganzen Welt und unterstreicht die gemeinsamen Bemühungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft, unser Wissen über die Dynamik und Relativität Schwarzer Löcher zu erweitern.

Definitionen:

Schwarzes Loch: Ein Ort im Weltraum, an dem das Gravitationsfeld so stark ist, dass nicht einmal Licht ihm entkommen kann. Es gibt drei Kategorien von Schwarzen Löchern: Miniatur-, Stern- und supermassereiche Schwarze Löcher.

Plasma: Ionisiertes Gas bestehend aus positiven Ionen und freien Elektronen.