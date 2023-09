Supermassereiche Schwarze Löcher ernähren sich laut Studie schneller als erwartet

Zusammenfassung:

Ein Team von Wissenschaftlern hat herausgefunden, dass supermassive Schwarze Löcher möglicherweise über einen bisher unbekannten „Lieferdienst“ verfügen, der sie viel schneller als bisher angenommen mit Gas und Staub zum Verbrauch versorgt. Diese Erkenntnisse könnten Aufschluss darüber geben, wie diese kosmischen Titanen umgebendes Material verbrauchen und die Entwicklung von Galaxien beeinflussen. Die auf hochauflösenden 3D-Simulationen basierende Forschung ergab, dass Schwarze Löcher Gas und Staub innerhalb weniger Monate und nicht über Hunderte oder Tausende von Jahren verbrauchen können. Dieser schnelle Fütterungsprozess könnte die schnellen Fluktuationen erklären, die in einigen Quasaren beobachtet werden, die die hellen Zentren aktiver Galaxien sind. Die Simulationen zeigten auch, dass der innere Teil der Akkretionsscheibe, von dem der größte Teil des Lichts des Quasars kommt, zerstört und dann wieder erneuert wird, was auf eine chaotischere Nahrungsaufnahmeumgebung hindeutet. Darüber hinaus ist die von Wissenschaftlern bisher angenommene Ausrichtung der Akkretionsscheiben auf die Rotation des Schwarzen Lochs möglicherweise nicht genau, was zu einem neuen Verständnis des Nahrungsprozesses supermassereicher Schwarzer Löcher führt.

In den Zentren der meisten Galaxien befinden sich supermassive Schwarze Löcher, deren Masse millionen- oder milliardenfach größer ist als die der Sonne. Wenn sie von Akkretionsscheiben aus Gas und Staub umgeben sind, treiben sie Quasare an, die extrem leuchtenden Zentren aktiver Galaxien. Die Dynamik der Nahrungsaufnahme von Schwarzen Löchern war eine zentrale Frage in der Physik der Akkretionsscheiben, da das Verständnis, wie Gas das Schwarze Loch erreicht, Aufschluss über die Langlebigkeit und Helligkeit der Scheibe geben würde. Hochauflösende Simulationen mit dem Summit-Supercomputer haben ergeben, dass die durch die Drehung des Schwarzen Lochs verursachte Verdrehung und Zerreißung der Akkretionsscheibe zur Aufspaltung der Scheibe in innere und äußere „Unterscheiben“ führt. Das Schwarze Loch beginnt seine Mahlzeit, indem es das Gas und den Staub in der inneren Scheibe verschlingt, während Materie aus der äußeren Scheibe die zurückgebliebenen Lücken füllt. Dieser Prozess des Fressens, Auffüllens und erneuten Fressens kann sich über mehrere Monate erstrecken und zu einer viel schnelleren Fressrate führen als bisher angenommen.

Die Simulationen des Teams stellen auch die Annahme in Frage, dass die Akkretionsscheiben auf die Rotation des Schwarzen Lochs ausgerichtet sind. Das Gas, das diese Schwarzen Löcher speist, kennt nicht unbedingt die Rotation des Schwarzen Lochs, was zu einer turbulenteren und chaotischeren Umgebung führt. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Lense-Thirring-Effekt, der dazu führt, dass die Akkretionsscheiben wackeln und sich die innere Region schneller dreht. Die Verformung des Scheibensystems führt zu Kollisionen zwischen Gasen aus verschiedenen Regionen, wodurch Material näher an das Schwarze Loch herangetrieben wird und schließlich zur Spaltung der Scheibe führt. Die innere und äußere Scheibe entwickeln sich dann getrennt und entwickeln unterschiedliche Wackelbewegungen, die eher den Ringen eines Gyroskops als einer rotierenden Platte ähneln.

Diese neuen Erkenntnisse über die Fütterungsraten Schwarzer Löcher und die Dynamik von Akkretionsscheiben könnten Auswirkungen auf das Verständnis der Galaxienentwicklung und des Verhaltens von Quasaren haben. Sie stellen frühere theoretische Modelle in Frage und verdeutlichen die Notwendigkeit weiterer Forschung und Beobachtungen, um die komplexen Prozesse rund um supermassereiche Schwarze Löcher im Universum vollständig zu verstehen.

Quellen:

– Scientific American – „Supermassereiche Schwarze Löcher sind große, fette Tyrannen“

– Northwestern University – „Supermassereiche Schwarze Löcher sind beim Essen eine solche Belastung“