Superlensing-Technik bringt Mikroskope über traditionelle Grenzen hinaus

Physiker der Universität Sydney haben eine neue Technik entdeckt, die Superlinsen ermöglicht, ohne dass eine Superlinse erforderlich ist. Herkömmliche optische Methoden haben aufgrund der Beugungsgrenze, die durch die Wellennatur des Lichts bestimmt wird, Grenzen hinsichtlich der Genauigkeit, mit der Objekte untersucht werden können. Die Beugungsgrenze besagt, dass ein fokussiertes Bild niemals kleiner als die halbe Wellenlänge des zur Beobachtung verwendeten Lichts sein kann.

Bisherige Versuche, diese Grenze mit Superlinsen zu durchbrechen, scheiterten an extremen Sehverlusten, die dazu führten, dass die Linsen undurchsichtig wurden. Allerdings haben die Physiker der Universität Sydney nun einen Weg gefunden, eine Superlinse mit minimalen Verlusten zu erreichen, indem sie die Superlinse ganz eliminieren.

Die Forscher platzierten die Lichtsonde weit entfernt vom Objekt und sammelten sowohl hoch- als auch niedrigaufgelöste Informationen. Durch die Messung in größerer Entfernung störte die Sonde die hochauflösenden Daten nicht. Dieser Durchbruch bei der Superlinse hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Bereiche wie Krebsdiagnostik, medizinische Bildgebung, Archäologie und Forensik.

Mithilfe eines Nachbearbeitungsschritts am Computer wurde die Superlinsenoperation nach der eigentlichen Messung durchgeführt. Diese Methode verstärkt selektiv evaneszente (oder verschwindende) Lichtwellen und erzeugt so ein echtes Bild des Objekts. Die Forscher glauben, dass diese Technik eingesetzt werden könnte, um den Feuchtigkeitsgehalt in Blättern zu bestimmen, Mikrofabrikationstechniken zu verbessern und sogar verborgene Schichten in Kunstwerken aufzudecken.

Die Forscher verwendeten Licht mit der Terahertz-Frequenz, die im Bereich des Spektrums zwischen sichtbarem Licht und Mikrowellen liegt. Dieser Frequenzbereich liefert wichtige Informationen über biologische Proben und könnte für die Proteinstrukturanalyse, die Hydratationsdynamik und die Krebsbildgebung verwendet werden.

Diese bahnbrechende Technik ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung bei gleichzeitiger Wahrung eines sicheren Abstands zum Objekt und verhindert so Bildverzerrungen. Die Forscher gehen davon aus, dass diese Technik für jeden interessant sein wird, der sich mit hochauflösender optischer Mikroskopie beschäftigt.

Insgesamt öffnet diese Entdeckung Türen für Fortschritte in der Mikroskopie und könnte erhebliche Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche und technologische Bereiche haben.

Quelle: University of Sydney, Phys.org