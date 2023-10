Alte Diamanten geben Einblicke in den Superkontinent-Zyklus

By

In einer aktuellen Studie von Forschern der Universität Witwatersrand haben geochemische Analysen und Datierungen von Einschlüssen in Diamanten Aufschluss über die Entstehung und Wanderung des alten Superkontinents Gondwana gegeben. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die komplexen Prozesse, die die Erdoberfläche formen.

Die Co-Autorin der Studie, Karen Smit, erklärte, dass sich die Diamanten in großen Tiefen unter Gondwana bildeten, als der Superkontinent vor 650–450 Millionen Jahren den Südpol bedeckte. Die Muttergesteine ​​der Diamanten wurden während der Diamantenbildung schwimmfähig und transportierten subduziertes Mantelmaterial sowie die Diamanten selbst. Dieses Material trug dann zum Wachstum des Superkontinents von unten bei.

Als Gondwana vor etwa 120 Millionen Jahren zu zerfallen begann, wurden die Diamanten, die winzige Einschlüsse des Wirtsgesteins trugen, durch heftige Vulkanausbrüche an die Erdoberfläche gebracht. Diese Ausbrüche, die im heutigen Brasilien und Westafrika stattfanden, fallen mit den Standorten der Kontinentalfragmente Gondwanas zusammen. Dies deutet darauf hin, dass die Diamanten bei ihrer Ausbreitung mit verschiedenen Teilen des Superkontinents wanderten und an ihren jeweiligen Basen „kleben“ blieben.

Die Studie zeigt, dass die Diamanten ausgiebig vertikal und horizontal innerhalb der Erde wanderten und so die Entstehung und Entwicklung des Superkontinents nachzeichneten. Diese komplexe Geschichte weist auch auf eine mögliche neue Art des Kontinentwachstums hin, da sich relativ junges Material an den Wurzeln der alten Kontinentfragmente ansammelte, diese verdickte und zusammenschweißte.

Aufgrund ihrer Stärke und Haltbarkeit spielen Diamanten eine einzigartige Rolle beim Verständnis der geologischen Prozesse auf der Erde. Sie sind eines der wenigen Mineralien, die die alten Zyklen der Schöpfung und Zerstörung, die mit Superkontinenten einhergehen, überleben und aufzeichnen können.

Die Ergebnisse der Studie bieten auch Einblicke in die Plattentektonik und tiefe geologische Prozesse. Superkontinente wie Gondwana können die Subduktion tiefer ozeanischer Platten beeinflussen, einem wichtigen Treiber der Plattentektonik. Das Verständnis dieser Prozesse war eine Herausforderung, aber die Analyse alter Diamanten bietet einen direkten Einblick in die Tiefenwirkung der Erde und ihre Beziehung zum Superkontinentzyklus.

Quellen:

– Universität Witwatersrand