Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Superdeep Diamonds: Die Geheimnisse des Superkontinent-Wachstums enthüllen

Wissenschaftler haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die zeigt, wie tief im Erdmantel gebildete Diamanten wertvolle Einblicke in das Wachstum und die Entstehung alter Superkontinente liefern können. Ein Forscherteam unter der Leitung von Suzette Timmerman von der Universität Bern, zu dem auch Wissenschaftler der Carnegie Institution Steven Shirey, Michael Walter und Andrew Steele gehörten, veröffentlichte ihre Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift Nature. Die Studie zeigt, dass supertiefe Diamanten, die zwischen 300 und 700 Kilometer unter der Erdoberfläche entstanden sind, einen einzigartigen Einblick in die Prozesse bieten, die zur Bildung dieser massiven Landmassen beigetragen haben.

Über Milliarden von Jahren hinweg hat die Plattentektonik dafür gesorgt, dass sich die Landmassen der Erde trennten und kollidierten, was zur Bildung von Superkontinenten führte. Aufgrund der Subduktion der ozeanischen Kruste und der eingeschränkten Sicht, die die kontinentale Kruste bietet, sind die Aufzeichnungen dieser Ereignisse jedoch oft nur unzureichend erhalten. Die Entdeckung supertiefer Diamanten hat neue Möglichkeiten zum Verständnis der komplexen Prozesse eröffnet, die beim Wachstum von Superkontinenten eine Rolle spielen.

Diese Diamanten enthalten Überreste von Mantelgesteinen, die eine entscheidende Rolle bei der Entstehung alter Superkontinente wie Gondwana spielten, die vor 800 bis 550 Millionen Jahren existierten. Durch die Untersuchung dieser Diamanten und der darin gefundenen versteckten Silikat- und Sulfideinschlüsse können Forscher die geologischen Prozesse bestimmen, die zum Wachstum Gondwanas beigetragen haben.

Die Bedeutung dieser Entdeckung reicht über die Erdgeschichte hinaus. Das Verständnis der Mechanismen hinter der Bildung von Superkontinenten hilft uns, die Kräfte zu verstehen, die unseren Planeten formen, und die Bedingungen, die für die Entwicklung und Nachhaltigkeit des Lebens notwendig sind. Diese Forschung wirft Licht auf die geologische Entwicklung der größten kontinentalen Landmassen der Erde und liefert wertvolle Einblicke in die Vernetzung der tiefen Prozesse der Erde.

1. Was sind Superdeep-Diamanten?

Superdeep-Diamanten sind Diamanten, die zwischen 300 und 700 Kilometer unter der Erdoberfläche entstehen. Diese Diamanten enthalten wertvolle Einblicke in die geologischen Prozesse, die beim Wachstum und der Bildung alter Superkontinente eine Rolle spielten.

2. Wie liefern Superdeep-Diamanten Informationen über das Wachstum von Superkontinenten?

Superdeep-Diamanten enthalten Einschlüsse von Mantelgesteinen, die Teil der Gründung antiker Superkontinente waren. Durch die Untersuchung dieser Einschlüsse können Wissenschaftler die Prozesse bestimmen, die zum Wachstum und zur Bildung dieser riesigen Landmassen beigetragen haben.

3. Was ist Gondwana?

Gondwana ist ein alter Superkontinent, der vor 800 bis 550 Millionen Jahren existierte. Es umfasste heutige Landmassen wie Südamerika, Afrika, den Nahen Osten, Indien und Australien.

4. Warum ist es wichtig, das Wachstum des Superkontinents zu verstehen?

Die Untersuchung des Wachstums und der Entstehung von Superkontinenten hilft Wissenschaftlern, die Kräfte besser zu verstehen, die die Erdgeschichte geprägt haben. Es gibt Einblicke in die Voraussetzungen, die für die Entwicklung und Nachhaltigkeit des Lebens auf unserem Planeten notwendig sind.

5. Wie wurden die Superdeep-Diamanten untersucht?

Die Forschung umfasste die Analyse der Einschlüsse in den Superdeep-Diamanten mithilfe verschiedener Messtechniken. Die Diamanten wurden mehrfach um die Welt verschifft und bei der Analyse kamen moderne Massenspektrometer und Röntgendiffraktometer zum Einsatz.

Quelle: Carnegie Institution for Science (Link)