Die Entstehung von Pangaea Ultima könnte in 250 Millionen Jahren zum Massensterben führen

Eine kürzlich in Nature Geoscience veröffentlichte Studie legt nahe, dass die Bildung eines zukünftigen Superkontinents, bekannt als Pangaea Ultima, in 250 Millionen Jahren zum Aussterben von Menschen und anderen Säugetieren führen könnte. Dieses Massensterben würde in erster Linie durch extremen Hitzestress aufgrund erhöhter vulkanischer Aktivität, höhere Kohlendioxidemissionen und eine ältere Sonne, die mehr Strahlung aussendet, verursacht.

Mithilfe eines Klimamodells des britischen Met Office und eines Supercomputers der Universität Bristol konnten Wissenschaftler das potenzielle Klima von Pangaea Ultima simulieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die globale Temperatur um 15 Grad Celsius (an Land bis zu 30 Grad Celsius) über dem vorindustriellen Niveau ansteigen könnte. Diese Hitze würde die Toleranzgrenzen vieler Lebensformen überschreiten und zu einem starken Rückgang der Artenvielfalt führen.

Eine der größten Herausforderungen für Säugetiere, einschließlich des Menschen, bei der Anpassung an diese extremen Temperaturen ist die relativ kurze Zeitspanne ihrer Existenz auf der Erde. Säugetiere waren in evolutionärer Hinsicht eine große Erfolgsgeschichte, aber ihre Fähigkeit, sich an extreme Hitze anzupassen, ist möglicherweise zu langsam, um im Zeitalter von Pangaea Ultima zu überleben.

Abgesehen von den direkten Auswirkungen der Hitze würde es auch zu einem Zusammenbruch der Vegetation kommen, was zu schwerwiegenden Problemen bei der Nahrungsversorgung führen würde. Die meisten Pflanzen geraten bei Temperaturen über 40 Grad Celsius unter Stress und verkümmern vollständig, wenn sie längere Zeit Temperaturen von 60 Grad Celsius ausgesetzt werden. Dieser Zusammenbruch hätte kaskadenartige Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem.

Der Hauptautor der Studie, Alexander Farnsworth von der University of Bristol, erinnert uns an die Vergänglichkeit unserer Existenz und warnt davor, das Klima über das Maß hinaus zu belasten, das wir aufgrund unserer Evolution tolerieren können. Er stellt fest, dass die vorherrschenden Arten auf der Erde den Entscheidungen des Planeten und seines Klimas unterliegen, und betont, dass das, was nach dem Menschen kommt, etwas völlig Neues sein könnte.

Während die Studie das hohe Maß an Unsicherheit anerkennt, das mit solchen langfristigen Vorhersagen verbunden ist, liefert sie wertvolle Einblicke in vergangene Massenaussterben und die Faktoren, die zur Bewohnbarkeit auf anderen Planeten beitragen. Astronomen, die entfernte Galaxien nach potenziell bewohnbaren Planeten absuchen, müssen nicht nur die Nähe zu einem Stern und das Vorhandensein von Wasser berücksichtigen, sondern auch die tektonische Aktivität, die das Klima eines Planeten beeinflusst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entstehung von Pangaea Ultima in 250 Millionen Jahren katastrophale Folgen für das Leben auf der Erde haben könnte. Es erinnert an das empfindliche Gleichgewicht des Klimas unseres Planeten und an die Notwendigkeit, die aktuelle Klimakrise anzugehen, um das langfristige Überleben von Menschen und anderen Arten zu sichern.

