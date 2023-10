Die Entdeckung der Supraleitung: Lehren von Heike Kamerlingh Onnes

Supraleitung, die Fähigkeit elektrischer Ströme, ohne Widerstand zu fließen, wurde erstmals 1911 von der niederländischen Physikerin Heike Kamerlingh Onnes entdeckt. Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnete eine Welt voller wissenschaftlicher Möglichkeiten und hat seitdem zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen geführt, von MRT-Geräten bis hin zu Teilchenbeschleunigern .

Onnes, ein Physikprofessor an der Universität Leiden in den Niederlanden, baute ein hochmodernes Labor für Tieftemperaturphysik, in dem er seine bahnbrechenden Experimente durchführte. Er begann damit, Helium auf Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt abzukühlen und schuf so eine Umgebung, in der die unerwartete Entdeckung der Supraleitung stattfand.

Am 8. April 1911 maßen Onnes und sein Team den elektrischen Widerstand eines Quecksilberdrahtes bei extrem niedrigen Temperaturen. Zu ihrer Überraschung stellten sie fest, dass der Draht ohne messbaren Widerstand Strom leitete. Obwohl diese erste Beobachtung nicht sofort als Beweis der Supraleitung akzeptiert wurde, markierte sie den Beginn einer neuen Ära in der Physik.

In nachfolgenden Experimenten bestätigten Onnes und sein Team die Existenz von Supraleitung weiter. Sie beobachteten einen plötzlichen Anstieg des elektrischen Widerstands, als die Temperatur nur um einen Bruchteil eines Grads anstieg. Dieses unerwartete Verhalten verwirrte sie und es dauerte Monate der Verbesserung, um diese Ergebnisse zu reproduzieren und unwiderlegbare Beweise für die Supraleitung zu liefern.

Onnes präsentierte seine Ergebnisse auf der ersten Solvay-Konferenz und erhielt schließlich den Nobelpreis für Physik für seine Arbeiten zur Tieftemperaturphysik. Die Herausforderung bestand jedoch weiterhin darin, Supraleiter zu finden, die bei höheren Temperaturen, näher an der Raumtemperatur, betrieben werden können. Der Betrieb bei extrem niedrigen Temperaturen, unter -400 Grad Celsius, ist für die meisten Anwendungen unpraktisch.

Seit der Entdeckung von Onnes suchen Forscher nach Supraleitern mit höheren kritischen Temperaturen, in der Hoffnung, das Potenzial für praktische Anwendungen zu erschließen. Die Suche nach Supraleitung bei Raumtemperatur ist im Gange und Wissenschaftler erforschen verschiedene Materialien und Ansätze.

Das Erbe von Heike Kamerlingh Onnes und seine Entdeckung der Supraleitung lehren uns, wie wichtig Beharrlichkeit in der wissenschaftlichen Forschung ist. Durch das Verständnis der Geschichte und der Lehren aus dieser bahnbrechenden Entdeckung erweitern Wissenschaftler weiterhin die Grenzen dessen, was im Bereich der Supraleitung möglich ist.

Quellen:

– [Quellentitel] (Link zur Quelle)