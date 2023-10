Die Entdeckung der Supraleitung: Lehren von Heike Kamerlingh Onnes

By

Am 8. April 1911 machte die niederländische Physikerin Heike Kamerlingh Onnes eine bahnbrechende Entdeckung, die später als Entdeckung der Supraleitung bezeichnet wurde. Er kritzelte in sein Küchenheft eine Notiz mit der Aussage „nahezu null“ und bezog sich damit auf den elektrischen Widerstand, den er während eines Experiments gemessen hatte. Diese Entdeckung eröffnete eine Welt potenzieller wissenschaftlicher Anwendungen, einschließlich MRT-Geräten und Teilchenbeschleunigern.

Supraleitung ist ein seltener Quanteneffekt, der es ermöglicht, dass elektrische Ströme in supraleitenden Drähten ohne Widerstand fließen. Damit Supraleiter funktionieren, müssen sie auf extrem niedrige Temperaturen abgekühlt werden. Onnes kühlte Helium auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt ab, was den Grundstein für seine unerwartete Entdeckung der Supraleitung legte.

Onnes baute das weltweit führende Labor für Tieftemperaturphysik und begann mit der Untersuchung der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen bei diesen kalten Temperaturen. Er begann mit Quecksilber und maß seinen elektrischen Widerstand. Am 8. April 1911 überführte sein Team flüssiges Helium in einen Messkryostaten und maß den elektrischen Widerstand eines Quecksilberdrahts. Während dieses Experiments schrieb er die Notiz „nahezu null“, was darauf hinweist, dass der Draht ohne messbaren Widerstand Strom leitete.

Allerdings konnten Wissenschaftler diese Notiz nicht als ausreichenden Beweis für eine neue Entdeckung akzeptieren. Onnes‘ Team führte über mehrere Monate hinweg weitere Experimente durch, bevor es seine Ergebnisse auf der ersten Solvay-Konferenz vorstellte. Am 26. Oktober 1911 erfassten sie den plötzlichen Anstieg des Widerstands und lieferten damit einen weiteren Beweis für die Supraleitung. Es dauerte noch drei weitere Jahre, bis Onnes unwiderlegbare Beweise für Nullwiderstand und Supraleitung hatte.

Seit der Entdeckung von Onnes haben Forscher die Supraleitung bei niedrigen Temperaturen weiter erforscht. Die Herausforderung besteht jedoch darin, Supraleiter praktisch nutzbar zu machen, indem Materialien gefunden werden, die bei höheren Temperaturen Supraleitung zeigen. Forscher wie K. Alex Müller und J. Georg Bednorz entdeckten 1986 die Supraleitung in Metalloxiden wie Lanthan-Barium-Kupfer-Oxid (LBCO) und beobachteten die Supraleitung bei -397 Grad Fahrenheit (-238 Grad Celsius).

Die Entdeckung der Supraleitung durch Onnes und die anschließende Forschung haben den Weg für Fortschritte in verschiedenen Bereichen geebnet. Wissenschaftler suchen weiterhin nach neuen Supraleitern, die eines Tages bei Raumtemperatur funktionieren könnten, was noch mehr Möglichkeiten für Anwendungen in Technik und Physik eröffnet.

