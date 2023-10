Neue supraleitende Kamera durchbricht Grenzen bei der Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen

Ein Durchbruch in der Kameratechnologie hat den Weg für die Erfassung unglaublich schwacher Lichtsignale mit beispielloser Präzision geebnet. Wissenschaftler des National Institute of Standards and Technology (NIST) haben eine supraleitende Kamera entwickelt, die in der Lage ist, einzelne Photonen zu erkennen, eine Leistung, die bisher durch eine geringe Anzahl von Pixeln begrenzt war. Durch innovative Technik konnte das Team diese Einschränkung jedoch überwinden und einen Prototyp mit beeindruckenden 400,000 Pixeln erstellen.

Der Schlüssel zu diesem bemerkenswerten Fortschritt liegt im einzigartigen Design der Kamera. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kameras, die auf gewöhnlichen Elektrokabeln basieren, verfügt die NIST-Kamera über Gitter aus ultradünnen Elektrokabeln, die auf nahezu den absoluten Nullpunkt gekühlt werden. Bei solch extremen Temperaturen fließt Strom ohne Widerstand durch diese supraleitenden Nanodrähte, bis ein Photon auf einen Draht trifft. Durch diese Wechselwirkung wird die Supraleitung an der Pixelstelle unterbrochen, sodass die Energie des Photons erfasst und in ein Bild integriert werden kann.

Um die Herausforderung zu meistern, zahlreiche gekühlte Pixel mit ihren jeweiligen Auslesedrähten zu verbinden, verwendeten die NIST-Forscher eine geniale Lösung. Sie kombinierten die Signale mehrerer Pixel auf nur wenigen Auslesedrähten bei Raumtemperatur und reduzierten so die Komplexität des Kameradesigns erheblich. Durch die Nutzung der Eigenschaften supraleitender Drähte stellte das Team sicher, dass ein Photon, wenn es auf ein Pixel trifft, die Supraleitung zerstört und den Strom zu einem Widerstandsheizelement umleitet, das mit jedem Pixel verbunden ist. Diese Umleitung erzeugt ein erkennbares elektrisches Signal.

Die neue Kameraarchitektur nutzt sich kreuzende Anordnungen supraleitender Nanodrähte, die in Reihen und Spalten angeordnet sind. Jedes Pixel entspricht einem bestimmten Punkt, an dem sich diese Nanodrähte schneiden. Durch die gleichzeitige Messung der Signale ganzer Pixelzeilen oder -spalten, anstatt Daten einzelner Pixel aufzuzeichnen, wird die Anzahl der erforderlichen Auslesedrähte drastisch reduziert. Dies ermöglicht einen skalierbareren und praktikableren Ansatz zur Erhöhung der Pixelanzahl in der Kamera.

Die Auswirkungen dieses Durchbruchs sind enorm. Mit einer höheren Pixelzahl eröffnet die supraleitende Kamera eine Vielzahl von Anwendungen in der Wissenschaft, der biomedizinischen Forschung und der Technologie. Es ist vielversprechend für die Abbildung schwacher Galaxien und Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und trägt zu Studien bei, die Nahinfrarotlicht zur Untersuchung menschlichen Gewebes nutzen. Darüber hinaus lässt sich die Technologie für photonenbasierte Quantencomputer adaptieren und ermöglicht so präzise Lichtmessungen in Quantencomputersystemen.

Während das NIST-Team diese bahnbrechende Kamera weiter verfeinert, ist es ihr Ziel, ihre Empfindlichkeit zu erhöhen, um praktisch jedes einfallende Photon einzufangen. Die Zukunft birgt das Potenzial für supraleitende Einzelphotonenkameras mit Dutzenden oder Hunderten Millionen Pixeln, die den Bereich der Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen revolutionieren.

FAQ

Was ist eine supraleitende Kamera?

Eine supraleitende Kamera ist ein Kameratyp, der supraleitende Nanodrähte nutzt, die auf extrem niedrige Temperaturen gekühlt werden, um sehr schwache Lichtsignale zu erkennen und zu erfassen.

Wie funktioniert die supraleitende Kamera?

In einer supraleitenden Kamera fließt Strom ohne Widerstand durch supraleitende Nanodrähte, bis ein Photon auf einen Draht trifft und die Supraleitung an dieser Pixelstelle zerstört. Diese Störung erzeugt ein elektrisches Signal, das erkannt und zur Erstellung eines Bildes verwendet werden kann.

Welche möglichen Anwendungen gibt es für die supraleitende Kamera?

Die supraleitende Kamera findet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Wissenschaft, der biomedizinischen Forschung und der Technologie. Es kann verwendet werden, um lichtschwache Galaxien und Planeten außerhalb unseres Sonnensystems abzubilden, menschliches Gewebe mit Licht im nahen Infrarot zu untersuchen und Licht in photonenbasierten Quantencomputern zu messen.

Kann die Pixelzahl der Kamera erhöht werden?

Ja, die Pixelzahl der supraleitenden Kamera kann erhöht werden. Das von den NIST-Forschern entwickelte innovative Design ermöglicht einen skalierbaren Ansatz zur Erhöhung der Pixelanzahl, was möglicherweise zu supraleitenden Kameras mit mehreren zehn oder hundert Millionen Pixeln führt.

Wo kann ich mehr über die Forschung erfahren?

Die vom NIST-Team durchgeführten Forschungsarbeiten wurden in der Zeitschrift Nature veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: [Nature Article](https://www.nature.com/articles/s41586-023-06550-2).