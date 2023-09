Superbolts treffen eher näher an der Oberfläche ein

By

Superbolts, extrem starke Blitzeinschläge, treten laut einer aktuellen Studie eher auf, wenn die Aufladezone der Gewitterwolken näher an der Land- oder Meeresoberfläche liegt. Diese Bedingungen führen zu Superbolt-„Hotspots“ über bestimmten Ozeanen und hohen Bergen. Superblitze machen weniger als 1 % aller Blitze aus, sind aber etwa 1,000-mal stärker als ein durchschnittlicher Blitzeinschlag und können erhebliche Schäden an Infrastruktur und Schiffen verursachen.

Die Forscher wollten verstehen, warum Superbolts dazu neigen, sich in bestimmten Gebieten zu häufen, etwa im Nordostatlantik, im Mittelmeer und im Altiplano in Peru und Bolivien. Sie fanden heraus, dass der Abstand zwischen der Ladezone und der Oberfläche eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Stärke des Blitzes spielt. Gewitterwolken, die näher an der Oberfläche liegen, ermöglichen aufgrund des geringeren elektrischen Widerstands und eines höheren Stroms die Bildung von Blitzen mit höherer Energie.

Die Studie liefert die erste Erklärung für die Entstehung und Verbreitung von Superbolts weltweit. Frühere Studien hatten Faktoren wie Gischt, Emissionen von Schifffahrtsrouten und den Salzgehalt der Ozeane untersucht, konnten jedoch nur einen Teil der regionalen Verteilung erklären. Die neuen Erkenntnisse bieten eine globale Erklärung für Superbolt-Hotspots.

Das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Oberflächenabstand und Superbolt-Bildung wird Wissenschaftlern helfen, vorherzusagen, wie sich Klimaveränderungen auf das Auftreten von Superbolts in der Zukunft auswirken könnten. Darüber hinaus werden weitere Forschungen andere Faktoren untersuchen, die zur Superbolt-Bildung beitragen könnten, wie etwa das Magnetfeld oder Veränderungen im Sonnenzyklus.

Quelle: Journal of Geophysical Research: Atmosphären

Definitionen:

– Superbolts: Extrem starke Blitzeinschläge, die etwa 1,000 Mal stärker sind als ein durchschnittlicher Blitzeinschlag.

– Ladezone: Der Bereich innerhalb einer Gewitterwolke, in dem die Elektrifizierung stattfindet, was zur Entstehung von Blitzen führt.

– Aerosole: In der Atmosphäre schwebende winzige Partikel wie Staub oder Meersalz.

– Elektrischer Widerstand: Der Widerstand gegen den Stromfluss durch ein Material.

– Klimaveränderungen: Langfristige Veränderungen von Temperatur, Niederschlag, Windmustern und anderen Aspekten des Klimasystems der Erde.

