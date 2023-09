Von der NASA gebauter Treibhausgasdetektor für die Carbon Mapper Initiative steht kurz vor dem Start

By

Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA hat ein hochmodernes bildgebendes Spektrometer entwickelt, das die Treibhausgase Methan und Kohlendioxid aus dem Weltraum messen soll. Dieses Instrument ist der Markteinführung einen Schritt näher gekommen, nachdem es an Planet Labs PBC in San Francisco geliefert wurde.

Das bildgebende Spektrometer ist Teil der Carbon Mapper-Initiative der gemeinnützigen Organisation Carbon Mapper. Dadurch kann die Organisation Methan- und Kohlendioxidquellen lokalisieren und messen und sich dabei insbesondere auf „Superemittenten“ konzentrieren, die für einen erheblichen Teil der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.

Die Carbon Mapper-Koalition, bestehend aus Carbon Mapper, JPL, Planet, dem California Air Resources Board, dem Rocky Mountain Institute, der Arizona State University und der University of Arizona, arbeitet in diesem öffentlich-privaten Projekt zusammen, um Daten über Treibhausgasemissionen zu sammeln .

Das bildgebende Spektrometer misst die Wellenlängen des Lichts, das von der Erdoberfläche reflektiert und von Gasen in der Atmosphäre absorbiert wird. Verschiedene Gase absorbieren unterschiedliche Lichtwellenlängen und erzeugen so einen einzigartigen spektralen „Fingerabdruck“, den das bildgebende Spektrometer identifizieren kann. Dies ermöglicht eine genaue Messung und Quantifizierung der Treibhausgasemissionen.

Vor der Integration in einen von Planet entwickelten Tanager-Satelliten wurde das Spektrometer am JPL strengen Tests unterzogen, um seine Widerstandsfähigkeit unter den extremen Bedingungen im Weltraum sicherzustellen. Zu den erfolgreichen Tests gehörte, dass das Spektrometer starken Vibrationen und extremen Temperaturen ausgesetzt wurde. Außerdem wurde eine Methanprobe verwendet, um das fertige Instrument in einer Vakuumkammer zu testen, wodurch ein klarer spektraler Fingerabdruck des Gases erstellt wurde.

Der Start des Satelliten mit dem integrierten bildgebenden Spektrometer ist für Anfang 2024 geplant. Die Carbon Mapper-Initiative zielt darauf ab, die von diesem Instrument gesammelten Daten zusammen mit anderen bestehenden Instrumenten, wie dem Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT)-Spektrometer der NASA, zu nutzen auf der Internationalen Raumstation, um eine umfassende Übersicht über die punktuellen Treibhausgasemissionen weltweit zu liefern.

Diese Zusammenarbeit zwischen Regierung, Philanthropie und Industrie ist ein Beispiel dafür, wie innovative Ansätze zu außergewöhnlichen Fähigkeiten mit dem Potenzial für globale Auswirkungen führen können.

Quellen:

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) – Glossar: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– NASA: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves-closer-to-launch