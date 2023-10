Die NASA warnt vor einem möglichen geomagnetischen Sturm, während sich CME der Erde nähert

By

Die NASA hat eine Warnung vor einem möglichen geomagnetischen Sturm als Folge eines koronalen Massenauswurfs (Coronal Mass Ejection, CME) herausgegeben, der kürzlich vom Sonnenfleck AR3467 ausgelöst wurde. Obwohl sich die CME nicht auf einem direkten Kollisionskurs mit der Erde befindet, gehen Experten davon aus, dass sie unserem Planeten dennoch einen kurzen Schlag versetzen könnte.

Sonnenflecken sind vorübergehende Phänomene in der Photosphäre der Sonne, die durch kühlere Temperaturen und intensive magnetische Aktivität gekennzeichnet sind. Diese Sonnenflecken sind durch Bereiche konzentrierter magnetischer Energie, sogenannte magnetische Filamente, verbunden. Am 16. Oktober erlebte der Sonnenfleck AR3467 einen magnetischen Filamentausbruch, der einen Energiestoß in den Weltraum freisetzte.

Ein CME ist ein massiver Ausbruch von Sonnenwind und Magnetfeldern, der über die Sonnenkorona steigt oder in den Weltraum freigesetzt wird. Diese CMEs können sich zur Erde bewegen, dabei energiereiche Teilchen transportieren und möglicherweise die Magnetosphäre unseres Planeten beeinflussen.

Das neueste Modell der NASA legt nahe, dass der CME, der aus der Eruption des Sonnenflecks AR3467 resultiert, am 19. Oktober einen flüchtigen Schlag auf die Erde versetzen und möglicherweise einen kleinen geomagnetischen Sturm der Klasse G1 auslösen könnte. Auch wenn es sich hierbei um einen leichten Sturm handelt, kann er dennoch erhebliche Auswirkungen haben, wie z. B. Störungen der Satellitenkommunikation, geringfügige Schwankungen in den Stromnetzen und das Auftreten wunderschöner Polarlichter in höheren Breiten.

Obwohl dieser CME außerhalb des Ziels kein großes Problem darstellt, betont die NASA, wie wichtig es ist, die Sonnenaktivitäten regelmäßig zu überwachen. Sie nutzen ein Netzwerk von Sonnenobservatorien, um die Sonne kontinuierlich zu überwachen und verschiedene Phänomene von ihrer äußeren Atmosphäre bis zu ihrer turbulenten Oberfläche zu untersuchen. NASA-Missionen wie das Solar Dynamics Observatory, das Solar Terrestrial Relations Observatory und der Interface Region Imaging Spectrograph tragen unter anderem zu dieser laufenden Sonnenüberwachung bei.

Quelle: SpaceWeather.com