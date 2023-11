Neue Einblicke in den faszinierenden Tanz der Sonnenblume mit der Sonne

By

Sonnenblumen faszinieren uns seit Jahrhunderten mit ihrer bemerkenswerten Fähigkeit, der Sonne von morgens bis abends zu folgen. Dieses Verhalten, bekannt als Heliotropismus, sorgt seit langem für Aufregung, aber die zugrunde liegende Wissenschaft ist noch immer unklar. Eine bahnbrechende Studie von Stacey Harmer und ihrem Team an der University of California Davis hat jedoch begonnen, die Komplexität dieses Phänomens zu entschlüsseln.

Jahrelang glaubten Forscher, dass Sonnenblumen sich mithilfe eines lichtabhängigen Reaktionswegs, der sogenannten phototropen Reaktion, auf Lichtquellen zubewegen. Dieser Mechanismus beinhaltet die Erkennung von blauem Licht durch Proteine, sogenannte Phototropine, die dann die Biegung der wachsenden Spitze der Sonnenblume in Richtung des Lichts auslösen. Es wurde angenommen, dass es der Hauptgrund für den Heliotropismus ist.

Harmer und ihre Kollegen stellten jedoch fest, dass die Geschichte nicht so einfach ist. Durch den Vergleich der Genaktivitätsmuster in Sonnenblumen unter kontrollierten Laborbedingungen mit denen in einer natürlichen Umgebung stellten sie fest, dass nur eine kleine Untergruppe der für die phototrope Biegung verantwortlichen Gene signifikante Veränderungen als Reaktion auf die Bewegung der Sonne aufwies.

Überraschenderweise entdeckten die Forscher auch die Aktivierung anderer Lichtreaktionssysteme, insbesondere des Schattenvermeidungssystems. Dieses System erkennt tiefrotes Licht, das häufig in schattigen Bereichen vorkommt, und es wurde beobachtet, dass es in den frühen Morgenstunden, als die Sonne noch im Osten stand, auf der Westseite des Sonnenblumenstamms aktiv war. Diese Entdeckung hat Licht auf die komplizierten Mechanismen geworfen, die der Bewegung der Sonnenblumen zugrunde liegen.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass Sonnenblumen auch dann der Sonne folgen können, wenn ein oder mehrere Lichtauslöser fehlen. Dies deutet darauf hin, dass mehrere Systeme zusammenarbeiten, um die heliotrope Reaktion sicherzustellen und ein Sicherheitsnetz bereitzustellen, das Sonnenblumen bei ihrem täglichen Tanz mit der Sonne leitet.

„Unsere Ergebnisse stellen frühere Annahmen über das Verhalten und die Anpassung von Pflanzen in Frage“, sagt Harmer. „Die Fähigkeit der Sonnenblumen, verschiedene molekulare Wege zu nutzen, um ihre Tracking-Bewegungen zu initiieren und aufrechtzuerhalten, unterstreicht die bemerkenswerte Komplexität dieses Prozesses.“

Diese Forschung vertieft nicht nur unser Verständnis eines gut beobachteten Naturphänomens, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der Erforschung der Pflanzenbiologie. Die in PLOS Biology veröffentlichte Studie ebnet den Weg für weitere Untersuchungen der faszinierenden Welt der Sonnenblumen und ihrer einzigartigen Beziehung zum Sonnenlicht.

FAQ:

F: Was ist Heliotropismus?

A: Unter Heliotropismus versteht man das Verhalten von Sonnenblumen, der Bewegung der Sonne von Ost nach West den ganzen Tag über zu folgen.

F: Was ist die phototrope Reaktion?

A: Die phototrope Reaktion ist ein lichtabhängiger Weg in Pflanzen, der durch die Erkennung von blauem Licht ausgelöst wird und dazu führt, dass sich die Pflanze in Richtung der Lichtquelle beugt.

F: Was ist das Schattenvermeidungssystem?

A: Das Schattenvermeidungssystem ist ein Lichtreaktionssystem in Pflanzen, das dunkelrotes Licht erkennt, das typischerweise in schattigen Bereichen zu finden ist, und spezifische Wachstumsreaktionen auslöst.

F: Wie folgen Sonnenblumen der Sonne, auch wenn keine Lichtauslöser vorhanden sind?

A: Die Studie legt nahe, dass Sonnenblumen auf mehrere Systeme angewiesen sind, um eine heliotrope Reaktion sicherzustellen, die es ihnen ermöglicht, der Sonne zu folgen, selbst wenn ein oder mehrere Lichtauslöser fehlen.