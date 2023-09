ISRO bewertet die Weltraumsituation um den L1-Punkt für die Solarerkundungsmission Aditya-L1

Indiens erste solare Erkundungsmission, Aditya-L1, ist derzeit auf dem Weg zum Sonne-Erde-Lagrange-Punkt 1 (L1). Um die Sicherheit des Raumfahrzeugs zu gewährleisten und mögliche Annäherungen an andere benachbarte Raumfahrzeuge zu vermeiden, hat die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) die Weltraumsituation um L1 bewertet. Die Bewertung wurde mit Unterstützung des NASA-JPL (Jet Propulsion Laboratory) durchgeführt.

Aditya-L1 wurde am 2. September 2023 gestartet und ist Indiens erste Mission zur Erforschung der Sonne, insbesondere ihrer Photosphäre, Chromosphäre und Korona. Nach einem 16-tägigen Aufenthalt in der Erdumlaufbahn trat die Raumsonde am 1. September 18 ihre Reise in Richtung L2023 an.

Lagrange-Punkte, auch Librationspunkte genannt, sind bestimmte Orte im Weltraum, an denen die Gravitationskraft zweier massiver Körper wie Sonne und Erde genau der Zentripetalkraft entspricht, die ein kleines Objekt wie ein Raumschiff benötigt, um sich mit ihnen zu bewegen . Diese Punkte sind für Raumfahrzeuge von Vorteil, da sie Bahnkorrekturen und Treibstoffbedarf minimieren.

Für Kombinationen zweier Orbitalkörper, wie zum Beispiel das Sonne-Erde- und das Erde-Mond-System, gibt es fünf Lagrange-Punkte (L1 bis L5). Die drei Punkte – L1, L2 und L3 – sind dynamisch instabil und liegen auf der Linie, die durch die Mittelpunkte der beiden großen Körper verläuft. Andererseits sind die verbleibenden zwei Punkte – L4 und L5 – stabile Punkte und fungieren jeweils als dritter Eckpunkt eines gleichseitigen Dreiecks, das aus den Mittelpunkten der beiden großen Körper gebildet wird.

Durch die Bewertung der Weltraumsituation rund um L1 möchte ISRO den reibungslosen Fortschritt von Aditya-L1 in Richtung seines endgültigen Ziels sicherstellen. Diese Bewertung wird zum Gesamterfolg von Indiens erster solarer Erkundungsmission beitragen.

