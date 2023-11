Filamenteruption erzeugt spektakuläre Feuerschlucht auf der Sonne

By

An Halloween hat die NASA ein atemberaubendes Video eines massiven Filamentausbruchs aufgenommen, der eine atemberaubende „Feuerschlucht“ auf der Sonne geschaffen hat. Dieses außergewöhnliche Phänomen, das sich am 31. Oktober ereignete, übertraf die Breite der Vereinigten Staaten bei weitem und erstreckte sich doppelt so groß über die südliche Hemisphäre der Sonne.

Im Gegensatz zur unheimlichen und gruseligen Natur von Halloween ist dieses Sonnenspektakel ein natürliches Ereignis, das durch den Ausbruch eines großen magnetischen Filaments aus der Sonne verursacht wird. Diese Filamente sind riesige Bögen aus elektrifiziertem Gas, bekannt als Plasma, die über der Sonnenoberfläche schweben. Sie schlängeln sich als Reaktion auf ihr Magnetfeld durch die Atmosphäre der Sonne.

Wenn jedoch das Magnetfeld der Sonne instabil wird, kollabieren diese Filamente, was zu spektakulären Explosionen führt, wie sie an Halloween beobachtet wurden. Das vom Sonnenphysiker Keith Strong gepostete Video zeigt das Ereignis und zeigt, wie sich die Filamenteruption langsam beschleunigt, bis sie einen Punkt der Instabilität erreicht und ausbricht.

Während das Video der feurigen Schlucht die Aufmerksamkeit der Nutzer auf der Social-Media-Plattform X erregte, gab es Bedenken hinsichtlich seiner möglichen Auswirkungen auf die Erde. Das Modell der NASA deutet jedoch darauf hin, dass die Trümmer der Explosion unseren Planeten nicht erreichen werden.

Hätte die Eruption einen auf die Erde gerichteten koronalen Massenauswurf (CME) ausgelöst, hätte dies zu beeindruckenden Polarlichtern geführt. Die nördliche Hemisphäre hätte die faszinierende Aurora Borealis, allgemein bekannt als das Nordlicht, erlebt, während die südliche Hemisphäre ihr Gegenstück gesehen hätte, die Aurora australis oder das Südlicht.

Trotz der Vorfreude und Spekulationen über seine Auswirkungen war dieses fesselnde Ereignis ein rein visuelles Spektakel, das unseren Planeten unversehrt ließ. Die Sonne beschert uns weiterhin atemberaubende astronomische Ereignisse und erinnert uns an die Schönheit und Kraft unseres himmlischen Nachbarn.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist ein Filamentausbruch?

Eine Filamenteruption ist ein natürliches Phänomen, das auf der Sonne auftritt, wenn große Bögen aus elektrifiziertem Gas, sogenannte Filamente, aufgrund des instabilen Magnetfelds der Sonne kollabieren. Diese Ausbrüche können zu spektakulären Energiedemonstrationen führen und fesselnde Bilder erzeugen, wie zum Beispiel die „Feuerschlucht“, die an Halloween beobachtet wird.

Was sind Polarlichter?

Polarlichter, auf der Nordhalbkugel allgemein als Nordlichter (Aurora Borealis) und auf der Südhalbkugel als Südlichter (Aurora Australis) bekannt, sind faszinierende Lichtspiele in der Erdatmosphäre. Sie entstehen, wenn geladene Teilchen aus dem Sonnenwind der Sonne mit Atomen und Molekülen in der Atmosphäre unseres Planeten kollidieren und wunderschöne und farbenfrohe Lichtspiele erzeugen.

War die Erde während des Filamentausbruchs in Gefahr?

Nein, die Erde war während des Filamentausbruchs nicht in Gefahr. Das Modell der NASA geht davon aus, dass die Trümmer der Explosion unseren Planeten nicht erreichen würden. Hätte die Eruption jedoch zu einem koronalen Massenauswurf (CME) geführt, der auf die Erde gerichtet war, hätte dies zu beeindruckenden Polarlichterscheinungen auf der Nord- und Südhalbkugel führen können.

Wo kann ich das Video vom „Canyon of Fire“ ansehen?

Leider scheint der ursprüngliche Tweet des Sonnenphysikers Keith Strong, der das Video der „Feuerschlucht“ zeigte, gelöscht worden zu sein. Auf der offiziellen Website der NASA und auf verschiedenen astronomiebezogenen Plattformen finden Sie jedoch immer noch Bilder und Videos von ähnlichen Filamentausbrüchen und anderen faszinierenden Sonnenphänomenen.