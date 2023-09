Astronomen beobachten, dass ein sonnenähnlicher Stern wiederholt von einem Schwarzen Loch verschlungen wird

Astronomen der Universität Leicester haben die bahnbrechende Entdeckung gemacht, dass ein Schwarzes Loch wiederholt einen Stern verschlingt. Dieses ungewöhnliche Ereignis, das sich etwa 500 Millionen Lichtjahre entfernt ereignete, führte zu regelmäßigen Leuchtkraftausbrüchen im Abstand von etwa 25 Tagen. Dieser Befund stellt das traditionelle Verständnis von Gezeitenstörungsereignissen in Frage, die normalerweise auftreten, wenn ein Schwarzes Loch einen Stern verschlingt.

Der Stern mit dem Namen Swift J0230 zeigte ein unerwartetes Verhaltensmuster. Anstatt zu verschwinden, nachdem er teilweise verzehrt wurde, war der Stern sieben bis zehn Tage lang einer intensiven Strahlung ausgesetzt, bevor er plötzlich erlosch. Dieses Muster wiederholte sich etwa alle 10 Tage. Die Forscher beschrieben Swift J25 als „teilweise zerstörten Stern“, eine einzigartige Ergänzung zur Klasse der von Schwarzen Löchern betroffenen Sterne.

Der Hauptautor der Studie, Dr. Phil Evans von der School of Physics and Astronomy der University of Leicester, erklärte: „Dies ist das erste Mal, dass wir sehen, wie ein Stern wie unsere Sonne wiederholt von einem massearmen Schwarzen zerfetzt und verzehrt wird.“ Loch." Die Beobachtungen deuten darauf hin, dass der Stern, der in seiner Größe unserer Sonne ähnelt, einer elliptischen Umlaufbahn um ein relativ kleines Schwarzes Loch folgt und dessen Masse auf das 10,000- bis 100,000-fache der Masse der Sonne geschätzt wird.

Berechnungen deuten darauf hin, dass bei diesem Prozess der Atmosphäre des Sterns Material entzogen wird, das der Menge von drei Erden entspricht, und beim Eintauchen in das Schwarze Loch erhitzt wird. Dadurch entstehen starke Temperaturen von etwa 2,000,000 Grad Celsius, was zur Emission einer erheblichen Menge Röntgenstrahlung führt. Diese Röntgenstrahlen wurden ursprünglich vom Neil Gehrels Swift Observatory der NASA entdeckt.

Diese Entdeckung ist ein wesentlicher Beitrag zu unserem Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Schwarzen Löchern und Sternen. Es bietet Einblicke in die komplexe Dynamik des verschlingenden Prozesses und verdeutlicht die Vielfalt der Ergebnisse. Weitere Forschungen könnten Aufschluss über die zugrunde liegenden Mechanismen und die langfristigen Auswirkungen solcher Wechselwirkungen geben.

Quellen:

– The Guardian (aufgrund der Länge nicht im Inhalt enthalten)