Intervention im Sommercamp führt zu positiveren Ansichten über die MINT-Fähigkeiten von Mädchen bei Jungen

Forscher der York University haben eine kurze Intervention entwickelt, die den geschlechtsspezifischen Glauben von Jungen an Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (MINT) wirksam verbessert. An der in der Fachzeitschrift Child Development veröffentlichten Studie nahmen 667 Jungen im Alter von neun bis 15 Jahren teil, die an MINT-Sommercamps teilnahmen.

Die Jungen wurden nach dem Zufallsprinzip entweder einem Interventions- oder einem Kontrollgespräch mit einem Mitarbeiter zugeteilt, der ein MINT-Student war. In der Interventionsgruppe bekräftigte der Mitarbeiter die Werte der Jungen, lieferte Beispiele dafür, warum die MINT-Fähigkeiten von Mädchen oft unterschätzt werden, und ermutigte die Jungen, über ihre eigenen ähnlichen Erfahrungen nachzudenken. Die Kontrollgruppe führte eine Diskussion über allgemeine Camp-Erfahrungen.

Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Intervention positiv auf die Wahrnehmung der Jungen hinsichtlich der MINT-Fähigkeiten der Mädchen auswirkte. Professorin Jennifer Steele, Mitautorin der Studie, erklärte: „Die Bereitstellung überzeugender Belege für das Potenzial von Mädchen in den MINT-Fächern trug viel dazu bei, Jungen zu ermutigen, eine positivere Wahrnehmung ihrer weiblichen Altersgenossen zu entwickeln.“ Die Intervention führte auch dazu, dass die Jungen mehr Freundinnen hatten.

Die Forscher betonten, wie wichtig es sei, gezielt Jungen im Grundschulalter anzusprechen, um ein integrativeres MINT-Umfeld zu schaffen. Durch eine frühzeitige Veränderung der Wahrnehmung von Jungen könnte dies einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen von Mädchen in Bezug auf MINT-Kurse in der Oberstufe und darüber hinaus haben.

Emily Cyr, die leitende Forscherin, betonte das Potenzial dieser Intervention, die anhaltenden Hindernisse zu beseitigen, mit denen Frauen in der MINT-Ausbildung und Karriere konfrontiert sind. Durch die Beseitigung geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Kindheit kann es Mädchen dabei helfen, sich zugehörig zu fühlen und in MINT-Bereichen erfolgreich zu sein.

Insgesamt zeigt diese Studie, dass eine kurze Intervention während Sommercamps die Sicht der Jungen auf die MINT-Fähigkeiten von Mädchen erheblich verbessern und so ein integrativeres und unterstützenderes Umfeld für alle Schüler fördern kann.

Quellen:

– York University (über Phys.org): „Gespräche im Sommercamp führen dazu, dass Jungen eine positivere Einstellung zu den MINT-Fähigkeiten von Mädchen haben“ – DOI: 10.1111/cdev.14007