Erfolgreiches Morphing rein anorganischer Perowskite für verformbare Elektronik

Forschern der City University of Hong Kong (CityU) ist ein großer Durchbruch auf dem Gebiet verformbarer Elektronik- und Energiesysteme gelungen, indem sie vollständig anorganische Perowskite bei Raumtemperatur erfolgreich transformierten, ohne ihre funktionellen Eigenschaften zu beeinträchtigen. Perowskite sind eine Klasse von Halbleitern, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Leistung und verbesserten Umweltstabilität große Aufmerksamkeit in der Energieumwandlung und Optoelektronik erlangt haben.

Herkömmlicherweise sind anorganische Halbleiter spröde und schwer zu verarbeiten, was ihre Anwendung in optoelektronischen Geräten, die mechanischer Beanspruchung standhalten müssen, einschränkt. Um diese Einschränkung zu überwinden, untersuchte das Forschungsteam unter der Leitung von Professor Chen Fu-Rong und Professor Johnny Ho Chung-yin von CityU die Verformbarkeit rein anorganischer Perowskite. Sie entdeckten, dass Perowskite unter Beibehaltung ihrer funktionellen Eigenschaften in unterschiedliche Geometrien umgewandelt werden können, eine Leistung, die bei herkömmlichen anorganischen Halbleitern beispiellos ist.

Die Forscher synthetisierten einkristalline Mikrosäulen aus CsPbX3 (wobei X Cl-, Br- oder I-Ionen sein können) und unterzogen sie Kompressionsexperimenten. Sie beobachteten ein kontinuierliches Gleiten von Teilversetzungen auf mehreren Gleitsystemen im Kristallgitter, wodurch sich die Mikrosäulen in verschiedene Formen verformen konnten, ohne zu brechen. Die Verformungszone im Perowskit-Kristallgitter wies unbeschädigte funktionelle Eigenschaften auf und bewies das Potenzial dieser Materialien für verformbare Optoelektronik.

Das Team führte außerdem elektronische und strukturelle Analysen durch, um den zugrunde liegenden Mechanismus hinter der Morphing-Fähigkeit zu verstehen. Sie identifizierten eine niedrige Gleitenergiebarriere und starke Pb-X-Bindungen als Schlüsselfaktoren, die die strukturelle Integrität des Kristalls aufrechterhalten und gleichzeitig leichtes Gleiten ermöglichen. Die Bandlücke des CsPbX3-Kristallgitters blieb nach der Verformung unverändert, was darauf hindeutet, dass die elektronische Struktur des Materials unberührt blieb.

Dieser Durchbruch ebnet den Weg für die Entwicklung und Herstellung innovativer Energiegeräte und verformbarer Elektronik. Die Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Erforschung anderer duktiler Halbleiter mit ähnlichen Eigenschaften.

Quelle: City University of Hong Kong

Referenz: Xiaocui Li et al., „Multislip-enabled morphing of all-inorganic perovskites“, Nature Materials (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01631-z