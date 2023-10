Neue Studie enthüllt die Rolle der subglazialen Entladung bei der Beschleunigung des Gletscherrückgangs in der Antarktis

Forscher der Scripps Institution of Oceanography der University of California San Diego haben herausgefunden, dass der subglaziale Abfluss, also das Schmelzwasser, das unter antarktischen Gletschern ins Meer fließt, dazu führt, dass diese schneller Eis verlieren als bisher angenommen. Diese bahnbrechende Studie, die den Einfluss der subglazialen Entladung auf den Rückzug zweier Gletscher in der Ostantarktis modellierte, ergab, dass sie den Beitrag der Gletscher zum Anstieg des Meeresspiegels um 15.7 % erhöhte und ihn bis zum Jahr 19 von 22 Millimeter auf 2300 Millimeter erhöhte .

Die fraglichen ostantarktischen Gletscher, bekannt als Denman und Scott, enthalten derzeit genug Eis, um möglicherweise einen Anstieg des Meeresspiegels um fast 1.5 Meter (5 Fuß) zu verursachen. Allerdings berücksichtigen aktuelle Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels, einschließlich derjenigen des Zwischenstaatlichen Gremiums für Klimaänderungen (IPCC), nicht die Auswirkungen der subglazialen Entladung. Dieses Versehen bedeutet, dass bestehende Prognosen das Tempo des globalen Meeresspiegelanstiegs in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise unterschätzen.

Die Forscher betonten, wie wichtig es für das Wohlergehen der Küstengemeinden ist, den globalen Meeresspiegelanstieg genau vorherzusagen. „Millionen Menschen leben in tief gelegenen Küstengebieten, und ohne genaue Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels können wir unsere Gemeinden nicht angemessen vorbereiten“, sagte Tyler Pelle, der Hauptautor der Studie.

Subglaziales Schmelzwasser entsteht, wenn das Eis an der Basis der Gletscher schmilzt und ins Meer fließt. Es wird angenommen, dass diese Entladung das Schmelzen des Gletscherschelfs beschleunigt, indem sie zusätzliche Meereswärme in den Hohlraum unter dem schwimmenden Eis einbringt. Der daraus resultierende Rückgang der Gletscher trägt zum allgemeinen Anstieg des Meeresspiegels bei.

Der Co-Autor der Studie, Jamin Greenbaum, betonte die Bedeutung der Forschung und betonte die Notwendigkeit, Maßnahmen gegen Treibhausgasemissionen zu ergreifen. In einem Niedrigemissionsszenario zeigte ihr Modell, dass die Gletscher nicht so drastisch zurückgingen, wodurch ein unkontrollierter Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels verhindert wurde. „Wenn es hier eine Weltuntergangsgeschichte gibt, dann handelt es sich nicht um eine subglaziale Entladung“, erklärte Greenbaum. „Die wahre Weltuntergangsgeschichte sind immer noch die Emissionen, und die Menschheit hat die Macht, dieses Problem anzugehen.“

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist subglaziale Entladung?

A: Als subglazialen Abfluss bezeichnet man das Schmelzwasser, das unterhalb von Gletschern ins Meer fließt.

F: Wie wirkt sich der subglaziale Abfluss auf den Gletscherrückgang aus?

A: Subglaziale Entladungen beschleunigen das Abschmelzen der Eisschelfs der Gletscher, indem sie zusätzliche Meereswärme in den Hohlraum unter dem schwimmenden Eis einbringen.

F: Berücksichtigen aktuelle Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels subglaziale Abflüsse?

A: Nein, viele bestehende Prognosen, darunter auch die des IPCC, berücksichtigen nicht den Einfluss des subglazialen Abflusses.

F: Bedeutet das, dass der globale Meeresspiegelanstieg unterschätzt werden könnte?

A: Ja, diese Studie legt nahe, dass die aktuellen Prognosen das Tempo des künftigen Meeresspiegelanstiegs möglicherweise nicht genau widerspiegeln.

F: Welche Maßnahmen können die Auswirkungen der subglazialen Entladung abmildern?

A: Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesamtauswirkungen des durch subglazialen Abfluss verursachten Gletscherrückgangs abzumildern.