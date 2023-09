Fortschritte in der massenspektrometrischen Bildgebung ermöglichen subzelluläre quantitative Analyse

Die subzelluläre quantitative Analyse ist seit langem ein Ziel der Massenspektrometrie-Bildgebung (MSI), galt jedoch bisher als unerreichbar. Jüngste Fortschritte in der Technologie haben es jedoch dank der Entwicklung der Nano-Sekundärionen-Massenspektrometrie (nanoSIMS) ermöglicht, eine absolute Quantifizierung auf Organellenebene durch MSI zu erreichen.

MSI wird seit Jahrzehnten zur Untersuchung der molekularen Zusammensetzung und Verteilung in Geweben und komplexen Proben eingesetzt. Allerdings ist die herkömmliche MSI typischerweise auf qualitative Analysen und räumliche Auflösung im Mikrometerbereich beschränkt, was es schwierig macht, subzelluläre Prozesse vollständig zu verstehen.

In den letzten Jahren haben Fortschritte in der Massenspektrometrietechnologie und innovative Ansätze subzelluläre Analysen mit extrem hoher räumlicher Auflösung ermöglicht. Möglich wurde dies durch den Einsatz von nanoSIMS, einer Technik, die Sekundärionen-Massenspektrometrie mit hochauflösender Bildgebung im Nanomaßstab kombiniert.

NanoSIMS ermöglicht die direkte Visualisierung und Quantifizierung einzelner Moleküle in subzellulären Kompartimenten. Es bietet Forschern die Möglichkeit, absolute quantitative Analysen auf Organellenebene durchzuführen und so ein umfassenderes Verständnis subzellulärer Prozesse zu ermöglichen.

Mit dieser Technologie können Wissenschaftler nun die Verteilung und Dynamik von Molekülen in Zellen untersuchen und Einblicke in zelluläre Prozesse in einem bisher unerreichten Detaillierungsgrad gewinnen. Dieser Durchbruch hat das Potenzial, unser Verständnis der Zellfunktion zu revolutionieren und zu Fortschritten in Bereichen wie Medizin, Biochemie und Zellbiologie beizutragen.

Insgesamt hat uns die Entwicklung von nanoSIMS der subzellulären quantitativen Analyse durch massenspektrometrische Bildgebung näher gebracht. Es bietet ein vielversprechendes Werkzeug zur Aufklärung der Komplexität zellulärer Prozesse und hat das Potenzial, bedeutende Fortschritte in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen voranzutreiben.

