Subalpine Wälder in den nördlichen Rocky Mountains zeigen Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuer

Eine aktuelle Studie unter der Leitung eines Postdoktoranden am North Central Climate Adaptation Center (NC CASC) hat die Widerstandsfähigkeit subalpiner Wälder in den nördlichen Rocky Mountains gegenüber Waldbränden aufgezeigt. Die Studie analysierte Seesedimentkerne aus einem subalpinen See in Montana und lieferte Einblicke in die Erholung dieser Wälder über einen Zeitraum von 4,800 Jahren.

Entgegen den Erwartungen ergab die Studie, dass es keinen klaren Unterschied in den Reaktionen des Ökosystems auf vergangene Brände basierend auf den feuchten oder trockenen Klimaperioden gab. Stattdessen beobachteten die Forscher ein hohes Maß an Variabilität innerhalb der Aufzeichnungen, das zuvor nicht nachgewiesen werden konnte.

Die Forschung wirft Fragen zur künftigen Widerstandsfähigkeit dieser Wälder gegenüber dem Klimawandel auf. Mit zunehmend wärmeren Temperaturen und trockeneren Bedingungen bewegen sich die aktuellen Klimabedingungen über die Schwankungsbreite der letzten Jahrtausende hinaus.

Traditionell haben sich Wissenschaftler auf Baumringaufzeichnungen verlassen, um die Geschichte von Bränden in Wäldern zu verstehen. Allerdings kommt es in subalpinen Wäldern nur selten zu Bränden, wobei die durchschnittliche Häufigkeit zwischen 100 und über 250 Jahren liegt. Diese Brände führen häufig zum Absterben der meisten Bäume und zum Verlust der in den Bäumen gespeicherten historischen Aufzeichnungen.

Um diese Einschränkung zu überwinden, griffen die Forscher auf Seesedimentkerne als natürliche Archive zurück. Diese Kerne liefern Aufzeichnungen, die Jahrtausende zurückreichen, im Vergleich zu den Jahrhunderten, die durch Baumringe dokumentiert werden. Das Sediment enthält Indikatoren vergangener Ökosysteme wie Pollen und Holzkohle.

Diese Studie baut auf früheren Untersuchungen auf, die Langzeitaufzeichnungen für subalpine Seen in Montana und Idaho erstellten und eine umfassende Landschaftsgeschichte der Brände in der Region aufzeigten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die aktuelle Feueraktivität immer noch innerhalb der Schwankungsbreite der letzten 2,500 Jahre liegt.

Obwohl sich die subalpinen Wälder in den nördlichen Rocky Mountains in der Vergangenheit als widerstandsfähig gegenüber Bränden erwiesen haben, wird erwartet, dass der anhaltende Klimawandel zu noch größeren Bränden führen wird. Dieser Trend ist bereits in anderen Regionen, etwa in den südlichen Rocky Mountains, zu beobachten.

Weitere Forschung ist erforderlich, um zu verstehen, wie sich diese Wälder an zukünftige Brandregime anpassen und welche möglichen Auswirkungen sie auf ihre ökologische Dynamik haben wird.

Quelle: University of Colorado in Boulder