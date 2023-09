Neue historische Entdeckung: James Webb-Weltraumteleskop erfasst den bisher entferntesten Einsteinring

By

Das James Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat eine unglaubliche Entdeckung gemacht und einen Einstein-Ring eingefangen, der am weitesten entfernte jemals beobachtete Exemplar ist. Dieses seltene Phänomen, das von Albert Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagt wurde, tritt auf, wenn die Schwerkraft eines massiven Objekts im Vordergrund die Raumzeit um es herum verzerrt, wodurch Licht von weiter entfernten Objekten bei Betrachtung von der Erde aus gekrümmt und verzerrt erscheint.

Der neu entdeckte Einstein-Ring mit dem Namen JWST-ER1 liegt unglaubliche 21 Milliarden Lichtjahre entfernt und umgibt eine dichte Galaxie, die nach wie vor von Geheimnissen umgeben ist. Typischerweise bilden Objekte mit Gravitationslinsen Bögen oder Teilringe, aber ein echter Einstein-Ring bildet einen vollständigen Kreis, was nur dann der Fall ist, wenn das entfernte Objekt, das Vordergrundobjekt und der Beobachter perfekt ausgerichtet sind.

JWST-ER1 besteht aus zwei Teilen: JWST-ER1g, einer kompakten Galaxie, die als Vordergrundobjekt dient, und JWST-ER1r, dem Licht einer weiter entfernten Galaxie, die den leuchtenden Ring bildet. JWST-ER1g ist etwa 17 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, während JWST-ER1r weitere 4 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Diese Entdeckung übertrifft den bisherigen Rekord des am weitesten entfernten entdeckten Linsenobjekts, das etwa 14.7 Milliarden Lichtjahre entfernt war.

Der vollständige Ring von JWST-ER1 ermöglichte es den Forschern, die Masse der Linsengalaxie zu berechnen, indem sie das Ausmaß der von ihr verursachten Raum-Zeit-Verzerrung untersuchten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Galaxie eine Masse besitzt, die der von etwa 650 Milliarden Sonnen entspricht, was sie für ihre Größe ungewöhnlich dicht macht. Obwohl ein Teil dieser zusätzlichen Masse der Dunklen Materie zugeschrieben werden kann, die den Großteil der Materie im Universum ausmacht, gibt es immer noch ungeklärte Masse, die nicht allein auf Sterne oder Dunkle Materie zurückzuführen ist.

Wissenschaftler spekulieren, dass diese alten, gleich dichten Galaxien im Vergleich zu jüngeren Galaxien einen höheren Anteil an Dunkler Materie oder eine größere Anzahl an Sternen mit geringer Masse besitzen könnten. Es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um Licht in dieses faszinierende Geheimnis zu bringen.

Die Entdeckung des Einsteinrings JWST-ER1 ergänzt die wachsende Liste bahnbrechender Beobachtungen des James Webb-Weltraumteleskops. Dieses hochmoderne Instrument hat nicht nur den am weitesten entfernten jemals entdeckten Stern eingefangen, sondern mithilfe der Gravitationslinse auch unschätzbare Einblicke in die ältesten Galaxien des Universums geliefert. Während wir gespannt auf weitere Entdeckungen warten, verschiebt das JWST weiterhin die Grenzen des menschlichen Wissens und des Verständnisses des Kosmos.

