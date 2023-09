Atemberaubendes Foto des Mondaufgangs über dem Hook Lighthouse, der für den Astrofotografie-Wettbewerb in die engere Wahl kam

Das bemerkenswerte Bild eines blutroten Mondes, der über dem Hook Lighthouse aufgeht, des Fotografen Tom O'Hanlon wurde für den Wettbewerb „Royal Museums Greenwich Astronomy Photographer of the Year“ in die engere Wahl gezogen. O'Hanlon, der in Offaly, Irland, lebt, hat dieses atemberaubende Foto aus einer Entfernung von 5.3 Kilometern im Dunmore East Golf Club aufgenommen.

Der Wettbewerb, der bereits zum 15. Mal stattfindet, hat Tausende von Einsendungen aus 64 Ländern auf der ganzen Welt erhalten. O'Hanlons Bild mit dem Titel „Moonrise Over Hook Head“ ist derzeit im National Maritime Museum in London im Rahmen einer Ausstellung mit anderen außergewöhnlichen Bildern der engeren Auswahl zu sehen.

O'Hanlons Foto wird nicht nur in der Ausstellung gezeigt, sondern auch im offiziellen Buch des Wettbewerbs, das von Collins in Zusammenarbeit mit Royal Museums Greenwich herausgegeben wird. Das Buch ist exklusiv im Museum und online erhältlich.

O'Hanlon drückte seine Freude darüber aus, in die engere Auswahl gekommen zu sein, und erklärte: „Es ist eine unglaubliche Ehre, unter einigen der besten Astrofotografen der Welt anerkannt zu werden. Dieses Bild erforderte eine sorgfältige Planung und ich bin dankbar, dass ich es genau so einfangen konnte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich freue mich schon sehr darauf, der offiziellen Eröffnung der Ausstellung in London beizuwohnen.“

Das Bild zeigt die atemberaubende Schönheit des Mondaufgangs über dem Hook Lighthouse, getaucht in einen tiefroten Farbton. O'Hanlons erfolgreiche Umsetzung dieses Fotos unterstreicht sein Können und sein Engagement für die Kunst der Astrofotografie.

Quellen:

– Neuer Ross-Standard

– Royal Museums Greenwich Astronomy Photographer of the Year

– National Maritime Museum, London