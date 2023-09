Ein Blick ins Dunkel: Die ShadowCam der NASA enthüllt versteckten Krater auf dem Mond

By

Die NASA hat mithilfe einer Kombination von Fotos von zwei verschiedenen Kameras ein bemerkenswertes Bild eines lange verborgenen Kraters auf dem Mond erstellt. Der als Shackleton-Krater bekannte Krater befindet sich am Südpol des Mondes, wo aufgrund der Mondneigung nur die höchsten Bergrücken und Gipfel Sonnenlicht erhalten. Diese größtenteils in Dunkelheit gehüllte Region bietet Möglichkeiten für „Kühlfallen“, in denen möglicherweise Wasser oder Eis vor der Sonne verborgen sein könnte.

Der Shackleton-Krater ist ein rätselhaftes Reich, das Wissenschaftler gerne weiter erforschen möchten, da er ein idealer Ort für die Anwesenheit von Wasser in Form von Eis zu sein scheint. Im mittleren Teil des Kraters herrschen extrem niedrige Temperaturen, die –173 °C (oder –280 °F) nicht überschreiten. Wenn Wasserdampf vorhanden ist, der aus einer Kollision mit einem antiken Kometen stammt, wäre er wahrscheinlich gefroren und möglicherweise unter der Oberfläche verborgen.

Um die Möglichkeit von Mondwassereis zu untersuchen, planen chinesische Astronomen, im Jahr 2026 eine Mini-Flugsonde einzusetzen, um in den Shackleton-Krater zu bohren. In der Zwischenzeit nutzt die NASA ein spezielles Gerät namens ShadowCam, um in die ewige Dunkelheit zu blicken.

ShadowCam, im August 2022 auf einem koreanischen Mondsatelliten gestartet, ist in schattigen Regionen über 200-mal lichtempfindlicher als andere Mondkameras. Es erfasst Bilder der dunklen Mondoberfläche, indem es „Erdschein“ nutzt, das von unserem Planeten reflektierte Sonnenlicht, das den Mond beleuchtet. Darüber hinaus nutzt es Sonnenlichtreflexionen von Mondbergen und -kämmen.

Allerdings steht ShadowCam bei der Abbildung heller Bereiche aufgrund der Übersättigung vor Herausforderungen. Um dieses Problem zu lösen, hat das ShadowCam-Team eine Lösung entwickelt, indem es ein Bildmosaik erstellt. Indem überbelichtete Bereiche durch Fotos von anderen Mondkameras im Orbit ersetzt werden, entsteht eine umfassende visuelle Karte des Geländes und der geologischen Merkmale sowohl der hellsten als auch der dunkelsten Teile des Mondes.

Diese atemberaubende Offenbarung markiert einen bedeutenden Schritt zum Verständnis der Geheimnisse, die in den dunklen Tiefen des Mondes lauern. Da jede Kamera für bestimmte Lichtverhältnisse optimiert ist, erzeugen die kombinierten Bilder einen beispiellosen Blick auf die Topographie und Merkmale des Mondes. Die ShadowCam der NASA setzt ihre Mission fort, die Geheimnisse aufzudecken, die in den Tiefen unseres Nachbarsatelliten verborgen liegen.

Definitionen:

1. Shackleton-Krater: Ein Krater am Südpol des Mondes, der anfällig für schattige Regionen und potenzieller Lebensraum für Wassereis ist.

2. ShadowCam: Eine von der NASA ins Leben gerufene Spezialkamera zur Aufnahme von Bildern dunkler Bereiche des Mondes mithilfe von Erdschein und Sonnenlichtreflexionen.

