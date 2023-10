Raumsonde Juno enthüllt atemberaubende Bilder der Jupitermonde

By

Die NASA-Raumsonde Juno hat atemberaubende Bilder des Jupitermondes Io aufgenommen, die seine vulkanische Aktivität zeigen. Io, der vulkanischste Himmelskörper des Sonnensystems, ist für seine ständigen Explosionen bekannt und der innerste Mond des Jupiter. Juno, das Jupiter und seine Monde seit über sieben Jahren erforscht, hat kürzlich seine 55. Umlaufbahn abgeschlossen und dabei Nahaufnahmen von Io aufgenommen.

Junos Bilder zeigen Ios pockennarbige Vulkanoberfläche, wobei 15 Bilder verschiedene Regionen des Mondes zeigen. Diese von Jason Perry von der University of Arizona aufgenommenen Bilder zeigen auch Vulkanwolken am unteren Rand der Bilder. Die Raumsonde kam der Oberfläche von Io bis zu 7,260 Meilen nahe und ermöglichte den Wissenschaftlern einen detaillierten Einblick in die faszinierenden geologischen Merkmale des Mondes.

Die vulkanische Aktivität von Io ist auf die Gezeitenerwärmung zurückzuführen, die durch die ständige Ausdehnung des Mondes aufgrund der starken Anziehungskraft des Jupiter verursacht wird. Wissenschaftler schätzen, dass auf Io zu jedem Zeitpunkt mehr als 150 Vulkane aktiv ausbrechen. Die von Juno gesammelten Daten werden zum Verständnis der vulkanischen Prozesse auf Io beitragen und bei der Planung zukünftiger Missionen zur Erforschung der Monde des äußeren Sonnensystems helfen.

Ursprünglich für 32 Umlaufbahnen konzipiert, führte die bemerkenswerte Leistung von Juno zu einer Verlängerung der Mission bis 2025. Diese erweiterten Operationen ermöglichen es Juno, seine Erforschung der Jupitermonde fortzusetzen und wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Aktivität dieser fernen Welten zu liefern. Die von Juno gewonnenen Bilder werden als wertvolle Ressource für kommende Missionen wie den Europa Clipper der NASA, der in naher Zukunft starten soll, und den Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) der Europäischen Weltraumorganisation dienen, der Europa, Ganymed und Callisto erkunden soll Anfang der 2030er Jahre.

