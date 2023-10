Neue Einblicke in die Ausbreitung von Aktinwellen: Entschlüsselung des Mechanismus hinter der Zellbewegung

Aktinfilamente spielen eine entscheidende Rolle im Zytoskelett eukaryontischer Zellen und beeinflussen die Form, Polarität und Bewegung der Zellen. Neuere Forschungen haben faszinierende Einblicke in das Phänomen der „Aktinwellen“ – wellenartige Dynamik von Aktinfilamenten, die sich innerhalb von Zellen ausbreiten – gewonnen und Licht auf die zugrunde liegende Architektur und den Mechanismus der Zellbewegung geworfen.

Bisher war bekannt, dass Aktinwellen in verschiedenen Zelltypen auftreten und an Prozessen wie Zellmigration, Adhäsion, Zytokinese und Neurogenese beteiligt sind. Der genaue Mechanismus, durch den sich diese Wellen ausbreiten, blieb jedoch unbekannt.

Ein Forscherteam unter der Leitung von Günther Gerisch und Marion Jasnin am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried, Deutschland, nutzte fortschrittliche bildgebende Verfahren, um die Ausbreitung von Aktinwellen in Dictyostelium-Zellen zu untersuchen. Durch In-situ-Kryo-Elektronentomographie und kryofokussierte Ionenstrahl-Probenvorbereitung erhielt das Team eine hochauflösende 3D-Visualisierung von Aktinproteinen in ihrer natürlichen Zellumgebung.

Ihre Ergebnisse zeigten, dass sich Aktinwellen über einen Mechanismus ausbreiten, der eine durch Proteine ​​stimulierte Aktinpolymerisation beinhaltet, die als Arp2/3-Komplex bezeichnet wird. Diese Polymerisation führt zur Abzweigung neuer Filamente aus bestehenden. Wichtig ist, dass die Forscher beobachteten, dass die Filamentkeimbildung und nicht die Dehnung der primäre Mechanismus für die Wellenausbreitung zu sein scheint.

Darüber hinaus entdeckte das Team durch die Untersuchung der Organisation der Aktinzweige und ihrer Beziehung zur substratgebundenen Zellmembran, auf der sich die Wellen ausbreiten, dass der Arp2/3-Komplex die Filamentkeimbildung in Richtung der Membran begünstigt. Mutterfilamente wachsen größtenteils parallel zur Membran, während Tochterfilamente der Membran zugewandt sind.

Diese Beobachtungen führten zum Vorschlag eines neuen Mechanismus für das Fortschreiten der Welle. Die Aktinpolymerisation wird an der Membran durch Faktoren wie VASP stimuliert, das mit dem Arp2/3-Komplex zusammenarbeitet, um die Filamente zu produzieren, aus denen die Verzweigung erfolgt. Während sich die Welle ausbreitet, werden neue Generationen von Filamenten und zeltartigen Anordnungen gebildet, die zum geordneten Fortschreiten des Aktinnetzwerks beitragen.

Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in den komplizierten Prozess der Ausbreitung von Aktinwellen und tragen zu unserem Verständnis der Zellbewegung bei. Weitere Forschung auf diesem Gebiet könnte neue Möglichkeiten für therapeutische Interventionen eröffnen, die auf zelluläre Prozesse abzielen, die auf der Aktindynamik beruhen.

