Studie warnt vor Risiken im Zusammenhang mit Nanoplastik und Metallen in Süßwasserökosystemen

Eine aktuelle Studie von Forschern der Universität Coimbra hat Licht auf die Gefahren einer Kontamination durch Nanoplastik und Metalle in Süßwasserökosystemen geworfen. Die in der Fachzeitschrift Environmental Pollution veröffentlichte Studie mit dem Titel „Modulieren funktionalisierte Nanoplastiken die zellulären und physiologischen Reaktionen von Wasserpilzen auf Metalle?“ weist darauf hin, dass die Oberflächenfunktionalisierung von Nanokunststoffen die Adsorption von Metallen verstärken und so die Wirkung von Metallen auf Wasserpilze beeinflussen kann.

Die Forschung betont die möglichen Auswirkungen einer Co-Kontamination mit Nanoplastik und Metallen in Süßwasserumgebungen. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, die kombinierten Auswirkungen von Schadstoffen auf Organismen angesichts ihrer unvermeidlichen Koexistenz zu verstehen. Süßwasser, das als Schnittstelle zwischen terrestrischen und aquatischen Kompartimenten fungiert, ist besonders anfällig für Schadstoffe. Bergbauaktivitäten tragen zum Vorkommen von Metallen in Süßwassersystemen bei und verschärfen die Koexistenz von Metallen mit neu auftretenden Schadstoffen wie Nanoplastik.

Nanoplastik, also Kunststofffragmente mit einer Größe von weniger als 1,000 Nanometern, wird häufig in Branchen wie der Pharma-, Kosmetik- und Reinigungsindustrie verwendet. In dieser Studie standen aquatische Hyphomyceten im Mittelpunkt der Untersuchung. Diese Pilze spielen eine entscheidende Rolle bei der Zersetzung organischer Stoffe in kleinen Wasserläufen und erleichtern den Energie- und Nährstofftransport durch die Nahrungskette.

Labortests wurden mit zwei Arten von Nanokunststoffen durchgeführt: regulärem Polystyrol und Carboxylaten, in realistischen Konzentrationen. Die Ergebnisse zeigten, dass die kombinierte Exposition des aquatischen Hyphomyceten Articulospora tetracladia gegenüber Nanoplastik, Kupfer und funktionalisierten Nanoplastiken mit Kupfer zu oxidativem Stress und Membranbruch führte. Darüber hinaus zeigten Behandlungen mit funktionalisierten Nanoplastiken in Kombination mit Kupfer eine stärkere Zellreaktion und unterdrückten das Pilzwachstum.

Diese Studie ergänzt die wachsende Zahl an Forschungsergebnissen zur Kontamination aquatischer Ökosysteme durch Mikro- und Nanoplastik. Frühere Studien haben eine hohe Konzentration an Mikroplastik in Flussmündungen und die Anhäufung antibiotikaresistenter Bakterien im Zusammenhang mit Mikroplastik in Gewässersystemen gezeigt. Es dient als weitere Warnung vor den schädlichen Auswirkungen von Schadstoffen auf die Gesundheit und Funktion von Süßwasserökosystemen.

Quellen: Universität Coimbra