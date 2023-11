Neue Studie identifiziert Strategien für effektive Kommunikation in globalen virtuellen Teams

In einer kürzlich im International Journal of Cross Cultural Management veröffentlichten Studie haben Wissenschaftler mehrere Strategien hervorgehoben, die die Kommunikation und den Wissensaustausch in globalen virtuellen Teams (GVTs) verbessern können. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Herausforderungen, denen sich Manager und Mitarbeiter mit unterschiedlichem kulturellen, sprachlichen und geografischen Hintergrund bei der Teilnahme an E-Meetings gegenübersehen.

GVTs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, insbesondere mit der durch die COVID-19-Pandemie vorangetriebenen Zunahme von Fernarbeitsmöglichkeiten. Dies hat Wissenschaftler dazu veranlasst, zu untersuchen, wie diese vielfältigen Teams effektiv Informationen und Erkenntnisse über kulturelle Grenzen hinweg austauschen können. Dr. Zakaria, der Hauptautor der Studie von der Universität Sharjah, betont die Notwendigkeit für den Einzelnen, sein Verhalten an den spezifischen Kommunikationskontext anzupassen.

Die Studie hebt die Praxis des kulturellen Codewechsels als einen wesentlichen Faktor für eine effektive interkulturelle Leistung hervor. Durch die Anpassung sprachlicher und kultureller Verhaltensweisen an unterschiedliche Normen können Teammitglieder kulturelle Lücken schließen und das Verständnis verbessern. Die Forscher identifizieren drei spezifische Motivationen, die Menschen dazu bringen, ihr Kommunikationsverhalten zu ändern: Direktheit in der Sprache, Offenheit beim Wissensaustausch und aufgabenorientierte Ziele.

Es wurde festgestellt, dass Offenheit und Freundlichkeit unter den Teammitgliedern erheblich zur Vertrauensbildung in GVTs beitragen. Die Forscher empfehlen den Teams, sich am Wissensaustausch zu beteiligen und dabei den Schwerpunkt auf die Schaffung eines hohen Maßes an Vertrauenswürdigkeit unter den Kollegen zu legen. Darüber hinaus zeigt die Studie, wie wichtig es ist, die Unterschiede zwischen Kommunikationskulturen mit hohem und niedrigem Kontextkontext zu erkennen. Kulturen mit hohem Kontext betonen den zugrunde liegenden Kontext und den Ton der Nachrichten, während Kulturen mit geringem Kontext die explizite und unkomplizierte Kommunikation priorisieren.

Die Ergebnisse dieser Studie haben praktische Auswirkungen auf multinationale Organisationen, globale virtuelle Teammitglieder und interkulturelle Trainer. Die Forscher schlagen vor, dass Schulungsprogramme entwickelt werden können, um Einzelpersonen über das Konzept des kulturellen Codewechsels aufzuklären und ihnen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um in interkulturellen Umgebungen effektiv zu agieren. Dieses Wissen kann Kommunikationsstrategien verbessern und die Teamleistung in globalen virtuellen Teams positiv beeinflussen.

Insgesamt liefert die Studie wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Strategien für eine effektive Kommunikation in GVTs. Da Remote-Arbeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, wird es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein, interkulturelle Kommunikationsbarrieren zu verstehen und zu beseitigen, um die Zusammenarbeit und den Erfolg in globalen virtuellen Teams zu fördern.

FAQ

Was sind globale virtuelle Teams (GVTs)?

Globale virtuelle Teams (GVTs) sind Teams von Einzelpersonen, die remote über verschiedene Länder, Zeitzonen und kulturelle Hintergründe hinweg arbeiten und virtuelle Plattformen als Hauptmittel der Kommunikation und Zusammenarbeit nutzen.

Was ist kulturelles Code-Switching?

Unter Cultural Code Switching versteht man die Praxis, sprachliches und kulturelles Verhalten an unterschiedliche kulturelle Normen und Kommunikationsstile anzupassen. Dabei geht es darum, die eigenen Kommunikationsmuster zu modifizieren, um kulturelle Lücken zu schließen und das Verständnis in interkulturellen Interaktionen zu verbessern.

Warum ist effektive Kommunikation in GVTs wichtig?

Effektive Kommunikation ist in GVTs von entscheidender Bedeutung, um Verständnis, Zusammenarbeit und Wissensaustausch zwischen Teammitgliedern mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund sicherzustellen. Es hilft, Sprachbarrieren zu überwinden, fördert den Vertrauensaufbau und ermöglicht den Austausch wertvoller Erkenntnisse und Informationen.

Wie können Organisationen eine effektive Kommunikation in GVTs ermöglichen?

Organisationen können eine effektive Kommunikation in GVTs erleichtern, indem sie Offenheit, Vertrauen und kulturelle Sensibilität unter den Teammitgliedern fördern. Die Bereitstellung von Schulungsprogrammen zu interkultureller Kommunikation und kulturellem Code-Switching kann auch zur Verbesserung von Kommunikationsstrategien und zur Verbesserung der Teamleistung beitragen.