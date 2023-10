Dunkle Materie beleuchten: Können Pulsare schwer fassbare Axionen enthüllen?

By

Dunkle Materie, die mysteriöse unsichtbare Substanz, die einen bedeutenden Teil unseres Universums ausmacht, konnte von Wissenschaftlern lange Zeit nicht entdeckt werden. Tatsächlich wird geschätzt, dass unglaubliche 85 % der Materie im Universum aus dunkler Materie bestehen. Obwohl ihre Existenz durch ihre Gravitationseffekte auf andere astronomische Objekte bekannt ist, wünschen sich Wissenschaftler immer noch direktere Beweise für die Anwesenheit dunkler Materie und ein besseres Verständnis ihrer wahren Natur.

Eines ist klar: Dunkle Materie kann nicht aus der gleichen Art von Materie bestehen, die wir kennen. Wäre dies der Fall, würde sich dunkle Materie ähnlich wie gewöhnliche Materie verhalten, Sterne bilden und Licht aussenden. Es muss etwas anderes an der Dunklen Materie sein, etwas, das schwach mit bekannten Teilchen interagiert und schwer fassbar bleibt.

Ein möglicher Kandidat für Dunkle Materie ist das hypothetische Teilchen Axion. Axionen wurden ursprünglich in den 1970er Jahren eingeführt, um eine Diskrepanz in der Trennung positiver und negativer Ladungen innerhalb eines Neutrons zu erklären. Man geht davon aus, dass Axionen nur sehr schwach mit gewöhnlicher Materie interagieren. Diese Wechselwirkung oder deren Fehlen könnte erklären, warum Axionen nie entdeckt wurden.

Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass Pulsare, schnell rotierende Neutronensterne, der Schlüssel zur Entdeckung von Axionen und damit dunkler Materie sein könnten. Pulsare, die dafür bekannt sind, helle Radiowellenstrahlen auszusenden, besitzen extrem starke elektromagnetische Felder. Wenn Axionen existieren, könnten sie in Gegenwart dieser Felder in Massenproduktion hergestellt und anschließend in nachweisbares Licht umgewandelt werden.

Um diese Hypothese zu testen, erstellte ein Team aus Physikern und Astronomen einen theoretischen Rahmen und führte Computersimulationen durch. Diese Simulationen modellierten die Produktion von Axionen um Pulsare herum und deren anschließende Umwandlung in niederenergetische Radiostrahlung. Durch den Vergleich dieser Simulationen mit Beobachtungen nahegelegener Pulsare hofften die Forscher, zusätzliche Radiosignale zu identifizieren, die Axionen zugeordnet werden könnten.

Während die Ergebnisse dieses ersten Tests noch veröffentlicht werden müssen, stellt diese Forschung einen spannenden Schritt vorwärts auf dem Weg zum Verständnis der Dunklen Materie dar. Durch die Nutzung der Kraft von Pulsaren und ihrer starken elektromagnetischen Felder könnten Wissenschaftler endlich etwas Licht in die schwer fassbare Natur der Dunklen Materie bringen und möglicherweise die Existenz von Axionen aufdecken.

Quellen:

– [Dunkle Materie](https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter)

– [Pulsare](https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar)

– [Axionen](https://en.wikipedia.org/wiki/Axion)