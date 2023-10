Studie legt gemeinsamen Ursprung für große Hügelstrukturen auf dem Kuipergürtel-Objekt Arrokoth nahe

Eine aktuelle Studie des Planetenforschers Dr. Alan Stern vom Southwest Research Institute (SwRI) legt nahe, dass die großen Hügelformationen auf dem größeren Lappen des unberührten Kuipergürtel-Objekts Arrokoth wahrscheinlich einen gemeinsamen Ursprung haben. Diese etwa 5 Kilometer langen Hügel wurden während des Vorbeiflugs der NASA-Raumsonde New Horizons an Arrokoth im Jahr 2019 identifiziert. Die Ergebnisse der Studie, die Stern auf dem 55. Jahrestreffen der American Astronomical Society (Division for Planetary Sciences, DPS) vorgestellt hat, könnten dazu beitragen Entwicklung von Modellen zur Erklärung der Entstehung von Planetesimalen.

Die auf Arrokoths größerem Lappen namens Wenu beobachteten Hügel weisen Ähnlichkeiten in Form, Größe, Farbe und Reflexionsvermögen auf. Drei weitere Hügel wurden ebenfalls vorläufig auf dem kleineren Lappen des Objekts, Weeyo, identifiziert. Die Erhaltung der Form von Arrokoth bietet einzigartige Einblicke in den Aufbau des Objekts, das aus kleinen, himbeerähnlichen Untereinheiten zu bestehen scheint.

Die Forschung unterstützt das Strömungsinstabilitätsmodell der Planetesimalbildung und legt nahe, dass Kollisionsgeschwindigkeiten von nur wenigen Meilen pro Stunde es diesen Objekten ermöglichten, sich sanft anzusammeln und Arrokoth in einem bestimmten Bereich des Sonnennebels zu bilden, der einem Gravitationskollaps unterzogen wurde.

Die Studie wirft auch Fragen zur bevorzugten Größe der Bausteine ​​auf, aus denen Planetesimale wie Arrokoth bestehen. Wenn die Hügel, wie vorgeschlagen, repräsentativ für diese Bausteine ​​sind, müssen Modelle der Planetesimalbildung ihre Größe berücksichtigen. Die weitere Erforschung anderer unberührter Planetesimale im Rahmen bevorstehender Missionen, wie der Lucy-Mission der NASA zu den trojanischen Asteroiden des Jupiter und dem Kometenabfangjäger der ESA, könnte zu einem besseren Verständnis der Akkretionsprozesse im alten Sonnensystem beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung dieser Hügelstrukturen auf Arrokoth wertvolle Informationen über die Entstehung von Planetesimalen liefert. Die Identifizierung ähnlicher Formationen auf anderen beobachteten Planetesimalen wird unser Verständnis der Mechanismen verbessern, die an ihrer Entstehung beteiligt sind.

Quelle: Southwest Research Institute (SwRI)

Zitat: SA Stern et al, The Properties and Origin of Kuiper Belt Object Arrokoth's Large Mounds, The Planetary Science Journal (2023)