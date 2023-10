Gasriesen könnten häufiger vorkommen als bisher angenommen, so eine Studie

By

Astronomen und Astrophysiker mehrerer Institutionen haben eine Studie durchgeführt, die darauf hindeutet, dass Gasriesen in bestimmten Teilen der Galaxie häufiger vorkommen als bisher angenommen. Das Team analysierte die Masse und Bewegung von 30 Sternen in der Beta Pictoris Moving Group und fand Hinweise auf potenzielle Gasriesen in 20 der untersuchten Sternensysteme.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass sich Gasriesen, ähnlich wie Jupiter, leicht um Sterne mit sonnenähnlichen Eigenschaften bilden sollten. Es hat sich jedoch als schwierig erwiesen, diese Gasriesen zu finden. Diese Studie verfolgte einen neuen Ansatz und nutzte eine neue Art kontrastreicher Bildgebung, um sich auf eine kleine Gruppe von Sternen zu konzentrieren, die als Beta Pictoris Moving Group bekannt ist.

Das Forschungsteam wählte diese Gruppe aufgrund ihrer geringen Größe, des großen Abstands zwischen den Sternen und ihres relativ jungen Alters gezielt aus. Sie stellten die Hypothese auf, dass sich in solchen Umgebungen möglicherweise eher Gasriesen entwickeln. Die Ergebnisse des Teams legen nahe, dass Gasriesen in den von ihnen untersuchten Sternensystemen weit von ihrem Stern entfernt kreisen.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen. Die Studie legt auch nahe, dass sich Gasriesen möglicherweise eher in kleinen, bevölkerungsarmen Sterngruppen bilden, die in der Vergangenheit nicht umfassend untersucht wurden. Dies deutet darauf hin, dass es in der Galaxie eine größere Anzahl von Gasriesen geben könnte als bisher angenommen.

