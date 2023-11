Aufdeckung der antiken Ursprünge der Gehirnentwicklung

Neue Forschungen des Layden Lab an der Lehigh University haben Licht auf den bemerkenswerten Zusammenhang zwischen den Genmechanismen, die für die Neurogenese im Gehirn verantwortlich sind, und den primitiven neuronalen Netzen antiker Lebewesen geworfen. Die Studie legt nahe, dass die Natur Baupläne einfacherer Organismen, die auf der evolutionären Zeitachse vor Menschen und anderen Tieren existierten, für den Aufbau unseres komplexen Gehirns umfunktioniert.

Die Forscher konzentrierten ihre Untersuchung auf Nematostella vectensis, allgemein bekannt als Sternchen-Seeanemone. Diese Seeanemonen gehören zu den Nesseltieren, die das Schwestertaxon der Bilaterier (einschließlich des Menschen) sind. Die kürzlich in Scientific Reports veröffentlichten Ergebnisse stellen die Annahme in Frage, dass die für die Gehirnentwicklung entscheidenden Genprogramme speziell für diesen Zweck entstanden sind.

Durch die Untersuchung der Seeanemonen wollte das Layden-Labor feststellen, ob die an der Gehirnentwicklung beteiligten Genmuster auch während der Entwicklung der einfacheren neuronalen Netze der Anemonen vorhanden waren, die kein Gehirn besitzen. Falls vorhanden, würde diese Entdeckung darauf hindeuten, dass sich keine neuen und unterschiedlichen Funktionen entwickeln mussten, um das Gehirn zu strukturieren, was die Theorie der Homologie (alle Gehirne stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab) untergräbt.

Um dies zu untersuchen, manipulierten die Forscher die Genexpression in Nematostella-Embryonen und beobachteten die Veränderungen in der neuronalen Entwicklung. Sie fanden heraus, dass das Genprogramm, das für die Strukturierung des Gehirns entlang der anterior-posterioren Achse verantwortlich ist, auch eine Rolle bei der Strukturierung des neuronalen Netzes der Seeanemonen spielt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die an der Regionalisierung beteiligten Gene, die Zellen verschiedenen Regionen des Nervensystems zuordnen, in anderen Zelltypen eine ähnliche Funktion haben. Dies weist darauf hin, dass ihre Rolle nicht auf die Musterbildung im Gehirn beschränkt ist.

Diese Ergebnisse verleihen der Hypothese Glaubwürdigkeit, dass sich die Strukturierung des Zentralnervensystems durch die Übernahme weitreichender Regionalisierungsprogramme entwickelte, die bereits in einer Vorfahrenart vorhanden waren. Mit anderen Worten: Diese alten Programme wurden umfunktioniert und sind auch heute noch bei vielen Arten zu beobachten.

Die vom Layden Lab durchgeführte Forschung zeigt, wie die Untersuchung einfacherer Organismen wertvolle Einblicke in unsere eigene Biologie liefert. Das Verständnis der Mechanismen hinter der neuronalen Entwicklung und Regeneration bei Seeanemonen könnte den Weg für mögliche Anwendungen in regenerativen Therapien für den Menschen ebnen.

Obwohl die Komplexität des menschlichen Nervensystems die der Seeanemonen bei weitem übertrifft, bleibt der grundlegende Bauplan erstaunlich ähnlich. Die Untersuchung, wie diese Lebewesen ihre neuronalen Systeme aufbauen, ermöglicht es uns, die grundlegenden Bausteine ​​zu verstehen und unsere eigene neurologische Reise ausgehend von einfacheren Ursprüngen zu verfolgen. Indem wir die alten Ursprünge der Gehirnentwicklung entschlüsseln, gewinnen wir ein tieferes Verständnis dafür, wie die Natur unseren komplizierten Geist geformt hat.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Neurogenese?

Unter Neurogenese versteht man den Prozess der Bildung neuer Neuronen (Nervenzellen) im Gehirn. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Gehirns, beim Lernen, beim Gedächtnis und bei der Gewebereparatur.

Was sind Nesseltiere?

Nesseltiere sind eine Tiergruppe, zu der Seeanemonen, Quallen, Korallen und Hydroiden gehören. Sie zeichnen sich durch ihre Nesselzellen aus, die Nesselzellen genannt werden.

Was ist ein neuronales Netz?

Ein neuronales Netz, auch Nervennetz genannt, ist ein einfaches Netzwerk von Neuronen, dem ein zentralisiertes Gehirn oder eine komplexe Organisation fehlt. Es kommt in primitiven Organismen wie Seeanemonen vor und ist an grundlegenden sensorischen und motorischen Funktionen beteiligt.

Was ist der Unterschied zwischen Homologie und Konvergenz?

Homologie bezieht sich auf Merkmale oder Merkmale, die verschiedene Arten aufgrund gemeinsamer Abstammung gemeinsam haben. Konvergenz hingegen beschreibt die unabhängige Entwicklung ähnlicher Merkmale bei verschiedenen Arten. Ziel der Studie war es herauszufinden, ob alle Gehirne homolog sind oder sich durch die Umnutzung bestehender Gene unabhängig voneinander entwickelt (konvergiert) haben.