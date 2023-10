Neue Studie zeigt Unterstützung für die Entfernung von Kohlenstoff und Bedenken hinsichtlich der Manipulation der Sonne

By

Eine aktuelle Studie des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) hat Einblicke in die öffentliche Einstellung zu neuen Klimatechnologien geliefert. Die Studie, die sich auf Tweets konzentrierte, die auf der Social-Media-Plattform

Während sich herausstellte, dass die Steuerung der Sonneneinstrahlung ein Nischenthema mit wenigen Erwähnungen ist, hat sich die Diskussion über die Entfernung von Treibhausgasen weiterentwickelt und ist differenzierter geworden. Die Analyse der in Tweets zum Ausdruck gebrachten „Sentiments“ und „Emotionen“ ergab, dass die Debatte über negative Emissionen mit zunehmender Differenzierung auf mehr Unterstützung und Sympathie stößt.

Die Studie ergab insbesondere, dass Tweets, in denen der Oberbegriff „Geoengineering“ diskutiert wurde, tendenziell negative Stimmungen hervorriefen, mit Bedenken hinsichtlich unkontrollierter Umweltfolgen und mangelnder internationaler Koordination. Die Forscher empfahlen, den Fokus der Debatte weg vom vagen Begriff „Geoengineering“ hin zu konkreten Optionen zur Treibhausgasentfernung zu verlagern.

Interessanterweise zeigte die Studie auch einen deutlichen Anstieg des Gesamtanteils von Tweets mit Bezug zu Klimatechnologien im Laufe der Zeit auf. Dies deutet darauf hin, dass das Thema an Relevanz gewinnt und mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt. Die Studie räumte jedoch ein, dass die Twitter-Community nicht unbedingt die Ansichten der breiten Bevölkerung vertritt.

Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Implikationen für politische Entscheidungsträger und Unternehmen. Es unterstreicht die Notwendigkeit einer inklusiven Diskussion über Klimatechnologien unter Einbeziehung der Öffentlichkeit. Indem politische Entscheidungsträger die Einstellungen und Bedenken der Öffentlichkeit verstehen und berücksichtigen, können sie potenzielle soziale Konflikte vermeiden und fundierte Entscheidungen über die Umsetzung von Klimalösungen treffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie sowohl die Unterstützung für Technologien zur Kohlenstoffentfernung als auch die Besorgnis hinsichtlich der Manipulation der Sonne offenbart. Die Studie betont, wie wichtig es ist, die Öffentlichkeit in Diskussionen über Klimatechnologien einzubeziehen, und unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren und spezifischen Terminologie, um einen konstruktiveren Dialog zu ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Technologien wurden in der Studie analysiert?

Die Studie analysierte Tweets im Zusammenhang mit 11 Technologien zur Entfernung von Treibhausgasen und fünf Varianten des Solarstrahlungsmanagements. Diese Technologien reichten von der Aufforstung bis hin zur Kohlenstoffabscheidung und Luftfiltersystemen.

2. Was waren die Erkenntnisse zur öffentlichen Meinung zum Geoengineering?

Es wurde festgestellt, dass Tweets, in denen der Überbegriff „Geoengineering“ diskutiert wurde, überwiegend negative Stimmungen hervorriefen. Bedenken hinsichtlich unkontrollierter Umweltfolgen und mangelnder internationaler Koordination trugen zu dieser Stimmung bei.

3. Warum ist es wichtig, die Öffentlichkeit in Diskussionen über Klimatechnologien einzubinden?

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an Diskussionen über Klimatechnologien ist entscheidend, um soziale Konflikte zu vermeiden. Durch das Verständnis der öffentlichen Einstellungen und Bedenken können politische Entscheidungsträger fundierte Entscheidungen über die Umsetzung von Klimalösungen treffen.

4. Warum sollte der Begriff „Geoengineering“ ersetzt werden?

In der Studie wurde empfohlen, die Debatte neu auszurichten und sich auf spezifische Optionen zur Beseitigung von Treibhausgasen zu konzentrieren. Der Begriff „Geoengineering“ ist vage und löst tendenziell negative Gefühle aus, sodass er für konstruktive Diskussionen weniger förderlich ist.