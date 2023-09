Studie zeigt, dass das Darmmikrobiom mit der Knochengesundheit und dem Osteoporoserisiko in Zusammenhang steht

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass unser Darmmikrobiom möglicherweise eine Rolle für unsere Knochengesundheit spielt und dazu beiträgt, das Risiko von Osteoporose und Frakturen abzuwehren. Die in Frontiers in Endocrinology veröffentlichte Studie untersucht das Gebiet der „Osteomikrobiologie“ und ihr Potenzial, das Darmmikrobiom für eine bessere Knochengesundheit zu verändern.

Forscher von Hebrew SeniorLife und dem Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research in den USA führten eine Studie an älteren Männern durch, um veränderbare Faktoren zu identifizieren, die zur Skelettgesundheit beitragen. Mithilfe hochauflösender Bildgebung von Arm und Bein stellten sie fest, dass bestimmte Bakterien einen negativen Zusammenhang mit der Knochengesundheit bei älteren Erwachsenen haben.

Eines der Bakterien, Akkermansia, wurde mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht, während das Clostridiales-Bakterium DTU089 bei Personen mit geringerer körperlicher Aktivität und geringerer Proteinaufnahme häufiger vorkam. Frühere Studien haben Zusammenhänge zwischen Proteinaufnahme, körperlicher Aktivität und der Gesundheit des Skeletts festgestellt.

Die Studie identifizierte Muster, die darauf hindeuten, dass eine größere Häufigkeit bestimmter Mikrobiota mit schlechteren Messungen der Knochendichte und Mikroarchitektur verbunden ist. Die Forscher schlagen weitere Studien vor, um die Beziehungen zwischen bestimmten Bakterienarten im Darm und der Skelettintegrität zu untersuchen. Sie zielen auch darauf ab, von diesen Bakterien beeinflusste Funktionswege zu identifizieren, die sich auf die Knochengesundheit auswirken können.

Während es noch verfrüht ist, den Schluss zu ziehen, ob bakterielle Organismen selbst direkte Auswirkungen auf die Gesundheit des Skeletts haben, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das Darmmikrobiom in Zukunft ein Ziel für die Beeinflussung der Gesundheit des Skeletts sein könnte. Bestimmte Bakterien im Darm können zu leichten Entzündungen führen, die die Knochengesundheit beeinträchtigen können.

Das Verständnis der Beziehung zwischen dem Darmmikrobiom und der Knochengesundheit könnte zur Entwicklung von Interventionen zur Vorbeugung von Osteoporose und Frakturen beitragen. Weitere Forschungen auf diesem Gebiet könnten Einblicke in mögliche Therapieansätze zur Verbesserung der Knochengesundheit liefern, die auf der Manipulation des Darmmikrobioms basieren.

