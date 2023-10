Studie zeigt, dass die mütterliche Mikrobiota eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Fötus spielt

In einer kürzlich in BMC Biology veröffentlichten finnischen Studie haben Forscher signifikante Unterschiede in der Genaktivität im fetalen Darm, im Gehirn und in der Plazenta entdeckt, abhängig von der Mikrobiota der Mutter und den von ihnen produzierten Verbindungen. Diese Ergebnisse belegen, dass die mütterliche Mikrobiota für die Entwicklung und Gesundheit ihres Nachwuchses von entscheidender Bedeutung ist.

Vor dieser Studie war wenig über die Mechanismen und Wechselwirkungen zwischen der mütterlichen Mikrobiota und der fetalen Entwicklung bekannt. Um dies zu untersuchen, verglichen die Forscher Föten von normalen Mäusemüttern mit denen von keimfreien Mäusemüttern, die in einer sterilen Umgebung lebten. Sie analysierten die Genexpression und die Konzentrationen von Metaboliten im fetalen Darm, Gehirn und der Plazenta.

Die Ergebnisse zeigten signifikante Unterschiede in der Genexpression zwischen den Föten keimfreier und normaler Mäusemütter. Im Darm waren das Immunsystem und die Wirt-Mikroben-Interaktionsgene bei den Föten keimfreier Muttertiere weniger aktiv. Darüber hinaus wurden Unterschiede in der Expression von Genen beobachtet, die mit der Entwicklung und Funktion des Nervensystems im Gehirn verbunden sind, sowie von Genen, die die Schwangerschaft in der Plazenta regulieren.

Die Unterschiede in der Genexpression waren bei männlichen Föten ausgeprägter, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise empfindlicher auf die Auswirkungen der mütterlichen Mikrobiota reagieren. Die Forscher entdeckten auch bisher unbekannte Verbindungen im Fötus, die wahrscheinlich mikrobiell sind und für die individuelle Entwicklung entscheidend sind.

Weitere Forschungsarbeiten werden durchgeführt, um das Vorkommen mikrobieller Metaboliten bei anderen Säugetieren zu untersuchen und die Auswirkungen von Mängeln in der Wirt-Mikroben-Interaktion in frühen Lebensstadien zu verstehen. Die Ergebnisse dieser Studie können zu einem besseren Verständnis der Entstehung bestimmter Erkrankungen beitragen und als Leitfaden für zukünftige Präventions- und Behandlungsstrategien dienen.

Quellen:

Aleksi Husso et al., Auswirkungen mütterlicher Mikrobiota und mikrobieller Metaboliten auf den Darm, das Gehirn und die Plazenta des Fötus, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Universität von Helsinki