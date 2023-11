Der Einfluss von Plattenbewegung und biologischer Innovation auf die marine Sauerstofflandschaft

By

Eine aktuelle Studie von Forschern der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Technischen Universität Chengdu gibt Aufschluss über die Entwicklung des Sauerstoffgehalts im Meer seit dem Phanerozoikum, das vor etwa 538 Millionen Jahren begann. Durch den Einsatz maschineller Lerntechniken rekonstruierte das Team eine kontinuierliche Aufzeichnung des räumlichen Musters des Sauerstoffgehalts im Meer und enthüllte die wichtige Rolle, die Plattenbewegung und biologische Innovationen spielen.

Die in Nature Geoscience veröffentlichte Studie ergab eine negative Korrelation zwischen dem Sauerstoffgehalt im tiefen Meerwasser des Festlandsockels und der Produktionsrate der ozeanischen Kruste, die als Indikator für die Geschwindigkeit der Plattenbewegung dient. Über einen Zeitraum von Millionen Jahren fiel die Entwicklung des Sauerstoffs mit großen biologischen Entwicklungen zusammen, wie der Besiedlung von Pflanzen an Land und der Revolution des marinen Zooplanktons. Darüber hinaus beeinflussten Superkontinentzyklen, einschließlich der Verschmelzung und Auflösung von Pangäa, die Sauerstofflandschaft.

Entgegen der landläufigen Meinung entdeckte das Forscherteam, dass der Sauerstoffgehalt in der Luft nicht immer in direktem Zusammenhang mit dem Sauerstoffgehalt im Meer steht. Vor der Verbreitung von Pflanzen mangelte es dem tiefen Festlandsockel aufgrund von Reduktionsmitteln wie gelösten organischen Stoffen und Eisen (II) an Sauerstoff. Als jedoch Pflanzen Kontinente besiedelten, begann der Luftsauerstoff den tiefen Festlandsockel zu erreichen. Dies führte zu einer „sandwichartigen“ marinen Sauerstoffstruktur, die durch eine sauerstoffarme Zwischenschicht gekennzeichnet ist, die zwischen sauerstoffreichen Oberflächen- und Tiefenschichten liegt.

Die Entstehung von marinem Zooplankton vor etwa 250 Millionen Jahren führte zu Schwankungen des Sauerstoffgehalts im tiefen Festlandsockel. Ihre harten Schalen und Kotpellets erleichterten das Absinken organischer Partikel aus dem oberen Ozean in das tiefe Wasser und führten dabei zu einem Sauerstoffmangel. Während marine Anoxie mit dem Absterben von Meerestieren in Verbindung gebracht wird, zeigte die Studie, dass das Ausmaß der Anoxie nicht immer mit hohen Aussterberaten korreliert. Andere Faktoren wie Meeresspiegelschwankungen und Temperaturschwankungen könnten in bestimmten Zeiträumen zu erhöhten Aussterberaten beigetragen haben.

Diese Forschung unterstreicht das komplexe Zusammenspiel zwischen Plattentektonik, biologischen Innovationen und marinen Sauerstofflandschaften im Laufe der Erdgeschichte. Durch die Aufklärung dieser Zusammenhänge gewinnen Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die komplexe Dynamik, die unseren Planeten über Millionen von Jahren geformt hat.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist das Phanerozoikum?

Das Phanerozoikum ist ein geologischer Zeitrahmen, der von vor etwa 538 Millionen Jahren bis zur Gegenwart reicht. Es ist durch eine Vermehrung vielzelliger Lebensformen und erhebliche geologische Veränderungen gekennzeichnet.

F: Wie haben die Forscher das räumliche Muster des Sauerstoffgehalts im Meer bestimmt?

Die Forscher nutzten einen Ansatz des maschinellen Lernens, um eine nahezu kontinuierliche Aufzeichnung des Sauerstoffgehalts im Meer während des gesamten Phanerozoikums zu rekonstruieren. Dies ermöglichte es ihnen, die räumliche Verteilung und Entwicklung des Sauerstoffgehalts über Millionen von Jahren zu analysieren.

F: Warum sind Plattenbewegung und biologische Innovation wichtig für die Gestaltung des Sauerstoffgehalts im Meer?

Die Plattenbewegung beeinflusst die Produktionsrate der ozeanischen Kruste, die mit dem Sauerstoffgehalt im Meerwasser tiefer Festlandsockel zusammenhängt. Biologische Innovationen wie die Besiedlung von Pflanzen und die Entwicklung von marinem Zooplankton beeinflussen die Sauerstoffdynamik durch ihre Interaktion mit der Umwelt.

F: Korreliert der Luftsauerstoffgehalt immer mit dem Sauerstoffgehalt im Meer?

Nein, der Luftsauerstoffgehalt steht nicht immer in direktem Zusammenhang mit dem Sauerstoffgehalt im Meer. Die Studie ergab, dass der Luftsauerstoff vor der Ausbreitung der Pflanzen nicht den tiefen Festlandsockel erreichte. Nachdem jedoch Pflanzen Kontinente besiedelt hatten, begann der Luftsauerstoff, den Sauerstoffgehalt in der Tiefseeumgebung zu beeinflussen.

F: Welche Faktoren tragen zu Schwankungen des Sauerstoffgehalts im tiefen Festlandsockel bei?

Die Studie identifizierte die Entstehung von marinem Zooplankton als einen wesentlichen Faktor für die Variation des Sauerstoffgehalts im tiefen Festlandsockel. Das Vorhandensein ihrer harten Schalen und Kotpellets erleichterte das Absinken organischer Stoffe und führte zu einem Sauerstoffmangel im Tiefenwasser. Andere Faktoren wie Meeresspiegeländerungen und Temperaturschwankungen können ebenfalls eine Rolle bei Sauerstoffschwankungen spielen.