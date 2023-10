Studienergebnisse zeigen, dass flugunfähige Stabheuschrecken geografische Hindernisse durch Vogelverbreitung überwinden können

Eine neue Studie der Universität Kobe legt nahe, dass flugunfähige Stabheuschrecken in der Lage sind, große geografische Hindernisse zu überwinden, indem sie ihre Eier durch Vögel verbreiten. Während frühere Laborexperimente auf diese Möglichkeit hingewiesen hatten, stützt die genetische Analyse natürlicher Populationen in Japan diese Idee nun.

Flugunfähige Stabheuschrecken sind über große Entfernungen und geografische Gebiete verbreitet, die normalerweise die Ausbreitung flugunfähiger Tiere behindern würden. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass ihre Eier möglicherweise von Vögeln verbreitet werden, die sich von trächtigen (trächtigen) Weibchen ernähren, ebenso wie viele Pflanzenarten darauf angewiesen sind, dass Vögel ihre Samen fressen und sie über ihren Verdauungstrakt verteilen.

Um diese Theorie zu testen, konzentrierten sich die Forscher auf Ramulus mikado, eine in Japan weit verbreitete Stabheuschreckenart. Sie analysierten die Beziehungsmuster verschiedener Populationen und fanden einen Zusammenhang zwischen genetischen Unterschieden und geografischen Entfernungen. Dies deutet darauf hin, dass einige Stabheuschreckeneier in der Lage sind, den Verdauungstrakt von Vögeln zu überleben und über große Entfernungen verbreitet zu werden.

Die in den Proceedings of the Royal Society B veröffentlichte Studie enthüllte Beispiele für eng verwandte Gene, die geografisch Hunderte von Kilometern voneinander entfernt waren, sowie geografische Merkmale, die flugunfähige Insekten normalerweise nicht überwinden könnten. Dies weist auf das Vorkommen einer passiven genetischen Fernverbreitung hin, bei der einige flugunfähige Insekten von Vögeln, die ihre Eier verzehrten, von Ort zu Ort transportiert worden sein müssen.

Die einzigartige Fähigkeit von Stabheuschrecken, ohne Befruchtung lebensfähige Eier zu produzieren, die sogenannte Parthenogenese, spielt bei dieser Ausbreitungsmethode eine entscheidende Rolle. Die meisten Insektenarten sind auf befruchtete Eier angewiesen, aber bei Stabheuschrecken können die Weibchen ohne Paarung lebensfähige Eier produzieren.

Während diese Ausbreitungsmethode bei anderen Insekten nicht beobachtet wird, unterstreicht sie die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit flugunfähiger Stabheuschrecken. Das Überleben ihrer Eier nach der Passage durch den Verdauungstrakt von Vögeln ermöglicht es ihnen, geografische Barrieren zu überwinden und ihre Populationen über große Entfernungen auszudehnen.

