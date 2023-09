Lava Worlds: Enthüllung der Geheimnisse der Magma-Ozeane auf Exoplaneten

By

Wissenschaftlern gelang kürzlich ein Durchbruch beim Verständnis der Eigenschaften von Lavawelten, massiven Exoplaneten mit geschmolzenen Ozeanen, die als Magma-Ozeane bekannt sind. Diese faszinierenden Planeten, die fast 50 % aller entdeckten felsigen Exoplaneten ausmachen, unterscheiden sich drastisch von den Planeten in unserem Sonnensystem.

Die extreme Nähe dieser Planeten zu ihren Muttersternen mit Umlaufzeiten von weniger als zehn Tagen setzt sie intensiven Wetterbedingungen und extremen Oberflächentemperaturen aus, die sie für Leben unwirtlich machen. Sie bieten jedoch eine einzigartige Gelegenheit, die grundlegende Funktionsweise von Magma-Ozeanen zu untersuchen.

Eine neue Studie, die im Astrophysical Journal veröffentlicht wurde, unterstreicht den erheblichen Einfluss, den Magma-Ozeane auf die Eigenschaften und Entwicklung heißer felsiger Supererden haben. Die komprimierbare Natur von Lava führt dazu, dass magmareiche Planeten ohne Atmosphäre eine etwas höhere Dichte aufweisen als feste Planeten ähnlicher Größe. Darüber hinaus beeinflusst das Vorhandensein von Magma-Ozeanen die Struktur der Mäntel, der dicken inneren Schicht, die den Kern eines Planeten umgibt.

Kiersten Boley, Hauptautor der Studie von der Ohio State University, betont die Herausforderungen bei der Untersuchung von Lavawelten aufgrund des Mangels an umfassender Forschung. Das Verständnis der Zusammensetzung und des Verhaltens von Magma-Ozeanen kann jedoch Einblicke in die feurige Vergangenheit unseres eigenen Planeten liefern.

Mithilfe der Exoplex-Software und Daten aus früheren Studien simulierten die Forscher Entwicklungsszenarien eines erdähnlichen Planeten mit verschiedenen Oberflächentemperaturen. Die Studie ergab drei mögliche Formen von Mänteln für Magma-Ozean-Planeten: vollständig geschmolzen, mit einem Magma-Ozean auf der Oberfläche, oder eine Schichtstruktur aus festem Gestein, Magma-Ozean und festem Gestein, das dem Kern am nächsten liegt. Es wurde festgestellt, dass die zweite und dritte Form häufiger vorkommen.

Darüber hinaus sind bestimmte Exoplaneten abhängig von der Zusammensetzung der Magma-Ozeane besser darin, flüchtige Elemente einzufangen, die für die Bildung früher Atmosphären und möglicherweise für die Unterstützung von Leben notwendig sind. Beispielsweise könnte ein magmareicher Planet, der viermal so massereich ist wie die Erde, große Mengen an Wasser und Kohlenstoff einfangen, was Auswirkungen auf die Bewohnbarkeit hätte.

Während Lavawelten noch weit davon entfernt sind, bewohnbar zu sein, ist die Untersuchung ihrer Prozesse von entscheidender Bedeutung, um ihren Fortschritt hin zur Lebenserhaltung zu verstehen. Diese Studie verdeutlicht die Grenzen der Dichte als Charakterisierungsparameter beim Vergleich von Lavawelten mit festen Exoplaneten.

Insgesamt werfen diese faszinierenden Erkenntnisse Licht auf die rätselhafte Natur von Lavawelten und tragen zu unserem Verständnis exotischer Exoplanetensysteme bei.

