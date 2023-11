Neue Erkenntnisse zur robusten Motilität begeißelter Bakterien

Flagellierte Bakterien wie Escherichia coli (E. coli) sind auf die Rotation spiralförmiger Flagellenfilamente angewiesen, um sich in ihrer Umgebung fortzubewegen. Jedes Bakterium besitzt mehrere Flagellen, die sich gemeinsam als spiralförmiges Bündel drehen und so eine nahtlose Bewegung ermöglichen. Es wurde lange angenommen, dass die Flagellenmotoren, die sich an der Basis dieser Filamente befinden, beim Bakterienschwimmen aufgrund geringerer Rotationsgeschwindigkeiten hohen Belastungen ausgesetzt sind. Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Science and Technology of China (USTC) hat dieses herkömmliche Verständnis jedoch in Frage gestellt.

Durch Drehmoment-Drehzahl-Messungen machte das Forschungsteam unter der Leitung von Zhang Rongjing und Prof. Yuan Junhua eine überraschende Entdeckung. Sie fanden heraus, dass die Flagellenmotoren von Bakterien tatsächlich einen unvollständigen Satz Statoreinheiten enthalten, was die bisherige Annahme widerlegt, dass die Motoren beim Schwimmen ständig unter hoher Belastung stehen. Das Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis der Motoren blieb innerhalb eines bestimmten Drehzahlbereichs, der sogenannten Kniegeschwindigkeit, annähernd konstant, was darauf hindeutet, dass die Belastungsbedingungen nicht so belastend waren wie bisher angenommen.

Darüber hinaus führten die Forscher Experimente zur Motorwiederbelebung durch und untersuchten die Drehmoment-Drehzahl-Beziehung bei verschiedenen Viskositäten. Diese Experimente ergaben, dass die Flagellenmotoren unter mittlerer Last standen und nur die Hälfte der Statoreinheiten vorhanden war. In Umgebungen mit hoher Viskosität können sich schwimmende Bakterien anpassen, indem sie die Anzahl der Statoreinheiten erhöhen und so sicherstellen, dass ihre Beweglichkeit robust bleibt.

Um die Widerstandsfähigkeit der Flagellenrotation zu testen, wurde eine Mikrofluidkammer entwickelt, um die Viskosität schnell zu ändern. Die Ergebnisse zeigten, dass bei einem plötzlichen Anstieg der Mediumviskosität die Rotationsgeschwindigkeit der Flagellen zunächst abnahm, sich aber allmählich erholte. Diese Widerstandsfähigkeit bestätigt die Fähigkeit begeißelter Bakterien, ihre Beweglichkeit trotz veränderter Belastungsbedingungen aufrechtzuerhalten.

Diese Ergebnisse bieten eine neue Perspektive auf den Mechanismus hinter der robusten Motilität von Flagellenbakterien. Der unvollständige Satz von Statoreinheiten in den Flagellenmotoren ermöglicht Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit an unterschiedliche Umgebungen. Dieses Verständnis könnte Auswirkungen auf verschiedene Bereiche haben, einschließlich der Mikrobiologie und Biotechnologie, indem es Aufschluss über die Strategien gibt, die Bakterien anwenden, um sich effektiv in ihrer Umgebung zurechtzufinden.

FAQ

Was ist das wichtigste Ergebnis der von der University of Science and Technology of China durchgeführten Studie?

Die Forscher entdeckten, dass die Flagellenmotoren von Bakterien einen unvollständigen Satz Statoreinheiten enthalten, was die bisherige Annahme in Frage stellt, dass diese Motoren beim Schwimmen ständig einer hohen Belastung ausgesetzt sind.

Wie passen sich schwimmende Bakterien an Umgebungen mit hoher Viskosität an?

Schwimmende Bakterien können die Anzahl der Statoreinheiten erhöhen, wodurch sie sich an Umgebungen mit hoher Viskosität anpassen und ihre Beweglichkeit aufrechterhalten können.

Wie groß ist die Kniegeschwindigkeit?

Unter der Kniegeschwindigkeit versteht man einen Drehzahlbereich, bei dem das Motordrehmoment von Flagellenmotoren annähernd konstant bleibt.

Warum ist es wichtig, den Mechanismus der Flagellenrotation zu verstehen?

Das Verständnis des Mechanismus der Flagellenrotation liefert Einblicke in die Strategien, die Bakterien nutzen, um sich effektiv in ihrer Umgebung zu bewegen. Dieses Wissen kann Auswirkungen auf verschiedene Bereiche haben, einschließlich Mikrobiologie und Biotechnologie.