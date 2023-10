Neue Erkenntnisse über DNA-Replikationsstress und Krebsentstehung

By

Forscher haben erhebliche Fortschritte beim Verständnis gemacht, wie sich Veränderungen der DNA-Struktur auf den Prozess der DNA-Replikation auswirken. Strukturelle Veränderungen der DNA können „Replikationsstress“ verursachen, der bekanntermaßen die Stabilität des Genoms beeinträchtigt und zur Entstehung von Krebs beiträgt. Durch die Untersuchung, wie bestimmte DNA-Strukturen den Replikationsstress beeinflussen, erweitert diese Studie nicht nur unser Verständnis von Krebs, sondern ebnet auch den Weg für potenzielle neue Behandlungsansätze, die bei mehreren Krebsarten wirksam sein könnten.

Die von Forschern des Institute of Cancer Research in London geleitete Studie verwendete gereinigte Replikationsfaktoren, um die DNA-Replikation in einem Reagenzglas nachzubilden. Durch die Untersuchung der Auswirkungen alternativer DNA-Strukturen namens G-Quadruplexe (G4s) und i-Motifs (iMs) auf die DNA-Replikation stellten die Forscher fest, dass nur eine G4- oder iM-Struktur ausreicht, um den Replikationsprozess zu stoppen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass iMs DNA-Brüche verursachen.

Behinderungen der DNA-Replikation können zu Neuordnungen im Genom führen, wie z. B. Gendeletionen, -verlagerungen oder -mutationen, die sich auch auf die Genexpression auswirken können. Wenn DNA-Schäden oder eine veränderte Genexpression zelluläre Prozesse beeinträchtigen, kann dies zu einer unkontrollierten Zellteilung und der Entstehung von Krebs führen. Frühere Untersuchungen legen nahe, dass etwa zwei Drittel der krebserregenden Mutationen auf Fehler bei der DNA-Replikation zurückzuführen sind.

Während der DNA-Replikation baut sich ein Proteinkomplex namens Replisom an Initiationsstellen im gesamten Genom auf. Ein Enzym namens Helikase entwindet die Doppelhelixstruktur und legt die Nukleotide auf den einzelnen Strängen frei. Enzyme, sogenannte DNA-Polymerasen, verwenden dann jeden Strang als Vorlage und paaren Nukleotide, um einen neuen Strang zu erzeugen. Während DNA in dieser einzelsträngigen Form vorliegt, können sich bestimmte Sequenzen zu ungewöhnlichen DNA-Sekundärstrukturen falten. Sequenzen mit vielen Guanin-Nukleotiden können sich zu G-Quadruplex-Strukturen falten, während Sequenzen, die reich an Cytosin-Nukleotiden sind, i-Motiv-Strukturen bilden können. Beide Arten von Strukturen sind mit genetischer Instabilität und Mutationen verbunden.

Die Forscher zeigten, dass es die Sekundärstrukturen selbst und nicht die Nukleotidsequenzen sind, die für das Stoppen der DNA-Replikation verantwortlich sind. Sie stellten außerdem fest, dass die Strukturen die Kopplung zwischen der Helikase und der Polymerase stören, was zur Freilegung einzelsträngiger DNA führt. Diese Arbeit vertieft unser Verständnis darüber, wie repetitive und strukturbildende DNA-Sequenzen zur Genominstabilität beitragen, nicht nur bei Krebs, sondern auch bei anderen Krankheiten wie neurodegenerativen Erkrankungen, die durch wiederholte Expansionen verursacht werden.

In Zukunft könnte das Verständnis des Replikationsstressstatus eines Patienten als Leitfaden für Behandlungsentscheidungen dienen. Einzelsträngige DNA kann als nützlicher Biomarker für die Tumordiagnose dienen. Die Forscher glauben auch, dass ihre Ergebnisse zur Identifizierung neuer Wirkstoffziele führen könnten. Kleine Moleküle, die an G-Quadruplexe binden, können deren Stabilität beeinträchtigen und könnten attraktive Ziele für die Arzneimittelentwicklung sein. Darüber hinaus könnte die gezielte Bekämpfung der Helikasen, die an der Entwindung von DNA-Sekundärstrukturen beteiligt sind, ein weiterer Weg für mögliche Therapien sein.

