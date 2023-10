Saisonaler Regen löst einen schnellen Umsatz von Bodenviren aus und beeinflusst die Bakteriengemeinschaften

Eine kürzlich von UC Davis und Lawrence Livermore National Lab durchgeführte Studie zeigt, dass saisonaler Regen in kalifornischen Graslandschaften die schnelle Ausbreitung und den Umsatz von Viren im Boden auslöst, was sich anschließend auf die Population von Bodenbakterien auswirkt. Entgegen der landläufigen Meinung legt die Studie nahe, dass Viren im Boden möglicherweise nicht so zerstörerisch für Bakterien sind wie bisher angenommen. Stattdessen scheinen sie wie Rasenmäher zu funktionieren, indem sie ältere Zellen entfernen und Platz für neues Wachstum schaffen.

Die komplexe Beziehung zwischen Viren und Ökosystemen, einschließlich Bakterien, stellt aufgrund der dynamischen Natur dieser Wechselwirkungen über Zeit und Raum seit langem eine Herausforderung für Forscher dar. Allerdings stellten die Autoren der Studie fest, dass die ersten Regenfälle nach einer Trockenperiode in mediterranen Ökosystemen, wie zum Beispiel kalifornischen Graslandschaften, eine Gelegenheit bieten, diese Wechselwirkungen zu beobachten.

Die Forscher sammelten Bodenproben aus vier verschiedenen kalifornischen Graslandschaften und simulierten den Niederschlag im Labor, indem sie die getrockneten Proben bewässerten. Dadurch florierten in den Proben Mikroorganismen und Viren, sodass die Wissenschaftler Veränderungen über einen Zeitraum von 10 Tagen überwachen konnten.

Die Studie ergab, dass die Viruszusammensetzung im Boden vielfältig war und erhebliche Veränderungen erfuhr. Am Ende des Experiments blieben nur 15 % der Virustypen im Vergleich zum Anfang gleich. Im Gegensatz dazu wurde in Bakteriengemeinschaften ein weitaus geringerer Umsatz beobachtet. Die Viren zielten hauptsächlich auf dominante Bakterienarten ab, vernichteten diese jedoch nicht vollständig.

Es ist bekannt, dass Bakterien eine entscheidende Rolle in ökologischen Prozessen wie Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufen im Boden spielen und sich auf die Pflanzengesundheit und die Gesamtdynamik von Ökosystemen auswirken können. Das Verständnis, wie Viren Bakteriengemeinschaften beeinflussen, kann wertvolle Einblicke in die Bodendynamik liefern.

Die Ergebnisse der Studie stellen frühere Annahmen über das Verhalten von Bodenviren in Frage und unterstreichen die Notwendigkeit eines differenzierteren Verständnisses ihrer Beziehung zu Bakterien. Anstatt Bakterien vollständig zu eliminieren, können Viren einen sanften Abtötungsprozess durchführen, der den Umsatz fördert und das Wachstum neuer Bakterienpopulationen erleichtert.

Interessanterweise ergab die Studie auch, dass das Virusverhalten in den vier verschiedenen Graslandschaften trotz unterschiedlicher Zusammensetzung und geografischer Herkunft ähnliche Muster aufwies. Dies deutet darauf hin, dass es in allen Ökosystemen gemeinsame Trends in der Virusdynamik gibt, was die Bedeutung der Berücksichtigung viraler Einflüsse bei der Untersuchung von Bakteriengemeinschaften unterstreicht.

Der Hauptautor der Studie, Christian Santos-Medellín, war während der Studie Postdoktorand an der UC Davis und arbeitet derzeit bei Corteva Agriscience. Zum Forschungsteam gehörten Wissenschaftler des Lawrence Livermore National Laboratory, der UC Berkeley und der UC Merced, was den kollaborativen Charakter dieser Untersuchung demonstrierte.

Insgesamt liefert diese Studie neue Erkenntnisse darüber, wie sich Bodenviren verhalten und mit Bakterien interagieren. Durch das Verständnis der Rolle, die Viren bei der Bildung von Bakteriengemeinschaften spielen, können Wissenschaftler ein besseres Verständnis der Bodendynamik und ihrer Auswirkungen auf die Funktion des Ökosystems erlangen.

Quellen:

– Christian Santos-Medellín et al., Die Sukzessionsmuster viraler, aber nicht bakterieller Gemeinschaften spiegeln einen extremen Umsatz kurz nach der Wiedervernässung trockener Böden wider, Nature Ecology & Evolution (2023).

– UC Davis