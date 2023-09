Erforschung verschiedener Stickstoffquellen für gleichzeitig vorkommende Epiphyten in chinesischen subtropischen Wäldern

By

Epiphyten, zu denen Flechten, Moose, Farne und Spermatophyten gehören, sind eine vielfältige Pflanzengruppe, die in verschiedenen Waldökosystemen vorkommt. Diese Pflanzen stehen vor der Herausforderung, genügend Stickstoff (N) aufzunehmen, um ihr Wachstum in nährstoffarmen Baumkronen zu unterstützen. Eine kürzlich von Forschern des Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften durchgeführte Studie hat Licht auf die verschiedenen Stickstoffquellen geworfen, die von gleichzeitig vorkommenden Epiphyten im subtropischen Wald Ailaoshan in der Provinz Yunnan genutzt werden.

Mittels stabiler Isotopenanalyse untersuchten die Forscher die Stickstoffaufnahme und -differenzierung zwischen verschiedenen Epiphytengruppen. Sie sammelten Proben von verschiedenen Arten von Epiphyten sowie potenziellen Stickstoffquellen wie Phorophytenblättern, Streufall, Baumkronenboden, Bodenboden und Niederschlägen. Durch die Analyse der Stickstoffkonzentrationen und δ15N-Werte dieser Materialien konnten die Forscher die Bedeutung funktioneller Gruppen für die Beeinflussung der Stickstoffaufnahmestrategien bei Epiphyten bestimmen.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass atmosphärischer oder aus dem Blätterdach stammender Stickstoff für das Epiphytenwachstum wichtiger war als aus dem Boden stammender Stickstoff. Verschiedene Gruppen von Epiphyten zeigten Unterschiede in ihren Stickstoffquellen und Nutzungsstrategien. Cyanolichens erhielten Stickstoff hauptsächlich durch Stickstofffixierung, während Chlorolichens eher auf Stickstoff aus Regenwasser angewiesen waren. Bryophyten erhielten erhebliche Mengen an Stickstoff aus Stickstofffixierung und Bodenboden, während Gefäßepiphyten Stickstoff aus einer Vielzahl von Quellen nutzten, darunter Bodenboden, Phorophyten und Niederschläge.

Die Ergebnisse dieser Studie legen nahe, dass die Differenzierung der Stickstoffquellen zwischen gleichzeitig vorkommenden Epiphyten eine entscheidende Rolle für deren Überleben in nährstoffarmen Baumkronen spielt. Das Verständnis der Stickstoffgewinnungsstrategien verschiedener Epiphytengruppen ist für Schutzbemühungen in subtropischen Wäldern von entscheidender Bedeutung.

Weitere Forschung auf diesem Gebiet kann zu einem umfassenderen Verständnis der ökologischen Dynamik von Epiphyten und ihrer Wechselwirkungen mit ihren Wirtsbäumen und der umgebenden Umwelt beitragen.

