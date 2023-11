Neue Einblicke in die Entwicklung der Echoortung bei Walen und Delfinen

Eine kürzlich in Diversity veröffentlichte Studie hat ein neues Licht auf die evolutionäre Entwicklung der Echoortung bei Zahnwalen und Delfinen geworfen. Echoortung ist eine Technik, mit der diese Meerestiere in dunklen Unterwasserumgebungen navigieren und jagen. Anstatt sich auf ihre äußeren Ohren zu verlassen, geben Wale und Delfine hohe Töne ab, die von Objekten reflektiert werden und als Echos zurückkehren, sodass sie ihre Umgebung kartieren können.

Die von Jonathan Geisler, einem Anatomieprofessor am New York Institute of Technology, und Robert Boessenecker, einem Paläontologen am Museum of Paleontology der University of California, geleitete Forschung konzentrierte sich auf die Analyse einer Fossiliensammlung, zu der auch zwei alte Delfinarten gehörten Gattung Xenorophus. Diese Arten gelten als frühe Mitglieder der Odontoceti, der Unterordnung der Meeressäugetiere, zu der alle echoortenden Wale und Delfine gehören.

Die Fossilien zeigten, dass Xenorophus in der Nähe des Blaslochs eine Asymmetrie aufwies, wenn auch nicht so ausgeprägt wie bei modernen echoortenden Arten. Darüber hinaus deckte die Studie eine deutliche Drehung und Verschiebung der Schnauze bei Xenorophus auf, die zu einem verbesserten Richtungshören beitrug. Die Forscher verglichen diese Schnauzenbiegung mit den asymmetrischen Ohren von Eulen, die es ihnen ermöglichen, anhand von Geräuschen den Standort ihrer Beute zu bestimmen.

Obwohl Xenorophus möglicherweise nicht so gut darin war, hohe Töne zu erzeugen oder hohe Frequenzen zu hören wie heutige Odontozeten, war er in der Lage, die Position von Tönen genau zu bestimmen. Dies deutet darauf hin, dass Xenorophus eine bedeutende Übergangsphase in der Entwicklung der Echoortung bei Walen und Delfinen markierte.

Die Ergebnisse unterstreichen auch, wie wichtig es ist, die Asymmetrie in Fossilien zu untersuchen und ihre Rolle bei der Anpassung an verschiedene Umgebungen hervorzuheben. Während Symmetrie ein bekannter Aspekt der Evolutionsbiologie ist, zeigt diese Forschung, dass Asymmetrie nicht als individuelle Variation oder geologische Verzerrung außer Acht gelassen werden sollte.

Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um andere Odontozeten zu untersuchen und festzustellen, ob das Merkmal der Schnauzenbiegung bei frühen echoortenden Arten weit verbreitet war.

