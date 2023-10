Seltene Varianten im DOT1L-Gen stehen im Zusammenhang mit Entwicklungsverzögerungen und angeborenen Anomalien

By

Eine kürzlich von Forschern des Baylor College of Medicine und des Texas Children's Hospital durchgeführte Studie hat seltene Gain-of-Function-Varianten im DOT1L-Gen identifiziert, die mit einer genetischen Störung verbunden sind, die durch Entwicklungsverzögerung und angeborene Anomalien gekennzeichnet ist. Die Ergebnisse der Studie wurden im American Journal of Human Genetics veröffentlicht.

Die Studie begann, als bei neun unabhängigen Personen mit geistiger Behinderung, Entwicklungsverzögerungen, markanten Gesichtszügen und anderen sich überschneidenden Symptomen Varianten im DOT1L-Gen festgestellt wurden. Dies war überraschend, da das Gen zuvor nicht mit einer genetischen oder neurologischen Störung in Verbindung gebracht wurde.

DOT1L ist ein Gen, das ein Enzym namens Lysin-Methyltransferase (KMT) kodiert. Dieses Enzym fügt einer bestimmten Aminosäure auf einem Histonprotein Methylgruppen hinzu, die die Expression von Zielgenen regulieren können. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass Funktionsverlustvarianten in DOT1L dominante menschliche Entwicklungsstörungen verursachen können. Diese Studie ergab jedoch, dass diese Gain-of-Function-Varianten bei DOT1L über einen anderen Mechanismus eine dominante Störung verursachen.

Um besser zu verstehen, wie die Varianten von DOT1L die Störung verursachen, wandten sich die Forscher Fruchtfliegen zu. Sie fanden heraus, dass die Fruchtfliegenversion des Gens, bekannt als Grappa (gpp), ähnliche Funktionen wie DOT1L beim Menschen hat. Durch die Untersuchung mutierter Fliegen und Fliegen mit unterdrückter GPP-Expression entdeckten sie, dass GPP für das Überleben der Fliegen, die ordnungsgemäße Entwicklung und die Funktion des Nervensystems unerlässlich ist. Sie fanden außerdem heraus, dass die Expression unterschiedlicher Versionen des menschlichen DOT1L-Gens in diesen Fliegen im Vergleich zur normalen DOT1L-Expression zu schwerwiegenderen Defekten und höheren Methylierungsniveaus führte.

Basierend auf diesen Erkenntnissen kamen die Forscher zu dem Schluss, dass die Gain-of-Function-Varianten in DOT1L zu einer übermäßigen enzymatischen Aktivität und erhöhten Methylierungsniveaus führen, die wahrscheinlich zu den bei Patienten mit der Störung beobachteten Symptomen beitragen. Die Studie legt nahe, dass die Reduzierung der DOT1L-Aktivität in der Zukunft eine mögliche therapeutische Strategie sein könnte.

Weitere Forschung ist erforderlich, um den Mechanismus, der der Störung zugrunde liegt, vollständig zu verstehen und gezielte Therapien zu entwickeln. Diese Studie liefert jedoch wertvolle Einblicke in die Rolle des DOT1L-Gens bei genetischen Störungen und eröffnet neue Möglichkeiten für Untersuchungen im Bereich der Entwicklungsbiologie.

