Meeresbakterien nutzen Chemikalien zur Algenbekämpfung: Studie

Algen und Bakterien gehen in Meeresökosystemen eine symbiotische Beziehung ein, wobei Bakterien eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des Wachstums und Stoffwechsels von Algen spielen. Zusätzlich zum Mutualismus haben Bakterien molekularbasierte Strategien zur Algenbekämpfung entwickelt. Forscher des Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology (QIBEBT) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) haben kürzlich eine wichtige Entdeckung auf diesem Gebiet gemacht.

Die Forscher isolierten ein Meeresbakterium, das die Fähigkeit besitzt, verschiedene Algenarten abzutöten. Sie fanden heraus, dass die tödliche Wirkung auf Algen auf ein kleines Molekül namens 3,3′,5,5′-Tetrabrom-2,2′-biphenyldiol, abgekürzt als 4-BP, zurückzuführen ist, das von den Bakterien synthetisiert und freigesetzt wird. Die Synthese von 4-BP wird durch einen Gencluster bestimmt, der drei Gene umfasst, die für Chorismatlyase, Flavin-abhängige Halogenase und Cytochrom P450 kodieren.

Die Forscher fanden heraus, dass 4-BP die Synthese von Plastoquinon-9 in Algen hemmt. Plastoquinon-9 ist eine entscheidende Komponente in der Elektronentransportkette im Photosystem von Algen. Wenn 4-BP in simuliertes blühendes Meerwasser eingebracht wird, unterdrückt es wirksam die Algenhäufigkeit.

Wichtig ist, dass die Forscher herausfanden, dass die Gene, die für die Synthese von 4-BP verantwortlich sind, in verschiedenen Bakterien in den Weltmeeren vorhanden sind, was darauf hindeutet, dass 4-BP ein weit verbreitetes Werkzeug von Bakterien ist, um antagonistische Beziehungen zwischen Bakterien und Algen zu vermitteln.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die chemischen Mechanismen, die Meeresbakterien zur Algenbekämpfung einsetzen. Das Verständnis dieser Mechanismen kann bei der Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung schädlicher Algenblüten und zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Meeresökosysteme hilfreich sein.

