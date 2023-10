Die überraschenden Unterschiede in frühen Galaxien, die das James Webb-Weltraumteleskop enthüllte

Ein Forscherteam hat die vom James Webb-Weltraumteleskop gesammelten Daten genutzt, um die frühesten Galaxien im Universum zu analysieren. Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass sich diese frühen Galaxien deutlich von neueren unterschieden. In den letzten 12 Milliarden Jahren haben sich Galaxien nach einem gemeinsamen Regelwerk hinsichtlich Sternentstehungsraten, Masse und Zusammensetzung entwickelt. Allerdings schienen die Galaxien, die sich in der Anfangsphase des Universums bildeten, auf der Grundlage anderer Regeln zu funktionieren.

Sterne entstehen aus Klumpen innerhalb riesiger Gas- und Staubreservoirs. Im frühen Universum bestanden diese Wolken hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Die schwereren Elemente entstanden nach und nach durch Nukleogenese, einen Prozess, der im Kern von Sternen abläuft. Als Sterne das Ende ihres Lebenszyklus erreichten, verteilten sie ihre Materialien explosionsartig im Weltraum und lieferten so die Bausteine ​​für die Bildung neuer Sterne mit schwereren Elementen.

Die aktuelle Studie zeigt, dass die Entwicklung der Galaxien im frühen Universum eng mit ihrer Umgebung verknüpft war. In der Astronomie gelten alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle. Die Studie zeigt auch, dass frühe Galaxien Metalle mit geringerer Geschwindigkeit bildeten als bisher angenommen. Darüber hinaus hatten diese Galaxien Zugang zu riesigen Reserven an unberührter Materie aus dem Urknall, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium bestand. Diese Fülle an unberührtem Material ermöglichte es den frühen Galaxien, Sterne in einem außergewöhnlich schnellen Tempo zu bilden, wie es seitdem nicht mehr beobachtet wurde.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in Nature Astronomy veröffentlicht. Mitautorin des Papiers, Claudia Lagos, bemerkt: „Es war, als ob die Galaxien ein Regelwerk hätten, dem sie folgten – aber erstaunlicherweise scheint dieses kosmische Regelwerk in den Kinderschuhen des Universums eine dramatische Neufassung erfahren zu haben.“ Die überraschendste Entdeckung war, dass antike Galaxien weitaus weniger schwere Elemente produzierten, als wir basierend auf dem, was wir von später entstandenen Galaxien wissen, vorhergesagt hätten.“

Das James Webb-Weltraumteleskop liefert weiterhin wertvolle Daten und Einblicke in die frühen Stadien des Universums und deckt bisher unbekannte Aspekte der Galaxienentstehung und -entwicklung auf.

